Emeklilere Temmuz Fark Ödemesi - Son Dakika
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Emeklilere Temmuz Fark Ödemesi

23.07.2026 12:25
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Emekli Sandığı kapsamındaki aylık fark tutarları, 1 Temmuz'dan itibaren yarın hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere fark tutarları, yarın hesaplarına yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarı, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek yarın ödenecek.

Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayına ilişkin bir aylık maaş farkı tutarı yatırılacak.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, "temmuz-ağustos-eylül" döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda, 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira fark tutarı ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Banka, PTT, Son Dakika

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