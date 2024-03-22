CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de alışveriş için pazara gelen emeklileri dinledi. Kaya, emeklilerin 10 bin TL ile geçinemediğini belirterek "İktidar, emeklinin sesini ne zaman duyacak? Seçim üstü vaat değil icraat istiyor emekli" dedi. Yaşadığı ekonomik zorluğu anlatan bir emekli ise "Herkes saraydakiler gibi 50 bin 100 bin TL almıyor. 10 bin TL emekli maaşı kiraya gidiyor" diye konuştu.
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de pazar ziyareti yaptı ve pazara alışveriş için gelen emeklileri dinledi. Kaya, bankadan emekli maaşını çeken ve cebinde 900 lirası kalan BAĞ-KUR emeklisi bir vatandaşla sohbet etti. Emekli vatandaş, "Kefen param oldu. Ekmek alacağım, idare edeceğim. Başka param da yok. Başka gelirim de yok." dedi.
"AKP İKTİDARI NE ZAMAN DUYACAK?"
Kaya, geçinmekte zorlandığını belirten emekli vatandaşın sözlerinin ardından "Pazarda gördüğüm bir emekli sabah çektiği 11 bin TL'den elinde sadece 900 TL kaldığını söyledi. Başka bir geliri olmayan emekli bir sonraki aya kadar 900 TL ile nasıl geçineceğini soruyor. Bu emeklinin isyanını AKP iktidarı ne zaman duyacak? Seçim geldi çattı. 'Emeklinin ihtiyacı var' diyorsunuz, bu sözü söylüyorsunuz, 'görüyoruz' diyorsunuz ama emekliye hak ettiği emeklilik maaşını vermeye yanaşmıyorsunuz" diye konuştu.
"BÖYLE BİR YAŞAM OLMAZ"
Asu Kaya'nın konuştuğu bir başka emekli ise "Emekliyi bitirdiler, ancak bu kadarını reva görüyorlar emekliye, herkes saraydakiler gibi 50 bin 100 bin TL almıyor. 10 bin TL alınan emekli maaşı 10 bin TL olan kiraya gidiyor. Böyle bir yaşam olmaz. Vatandaş bir kilo alacağına yarım kilo alıyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Emeklilerin geçim sıkıntısı: '10 bin TL emekli maaşı kiraya gidiyor' - Son Dakika
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