Emeklilerin Zorlu Yaşam Mücadelesi

(İSTANBUL) - EYT ve Emekliler Federasyonu'ndan Emekliler Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, emeklilerin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilerek, en düşük emekli aylığının 50 bin liraya çıkarılması, kök maaş uygulamasının kaldırılması, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve EYT, Bağ-Kur ile 5 bin prim günü kapsamındaki mağduriyetlerin giderilmesi istendi.

EYT ve Emekliler Federasyonu, Emekliler Haftası dolayısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikci'nin okuduğu açıklamada, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar vurgulanarak, "Bugün burada sadece bir maaşın değil, bir ömrün yasını tutuyoruz. Kendi vatanında garip kalan emekli; saçlarına düşen akın, ellerindeki nasırın, alnındaki çizgilerin karşılığı bu olmamalıydı. Kimimiz fabrikada, kimimiz tarlada, kimimiz tezgah başında, kimimiz devlet kapısında bir ömür verdik. Şimdi ise soframız eksik, cebimiz sessiz, yarınımız endişeli. Bir zamanlar evlatlarını doyuran eller bugün pazarın artığında, çöpün başında dolaşıyor. Kendi öz vatanında bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyor" denildi.

Açıklamada, geçen hafta emekliyi temsil eden enflasyon canavarı kostümünü giyen bir kişinin çalıştığı inşaattan düşerek yaralandığı belirtilerek, "Bu tablo, geçinemeyen insanların yaşamak için ağır ve tehlikeli işi yapmak zorunda bırakılmasının acı bir sonucudur. 'Çalışmazsam nasıl yaşayacağım' gerçeğinin yüküdür. Bugün anlatmaya çalıştığımız sefaletin adı budur. Hiçbir emeklinin geçinebilmek için hayatını riske atmak zorunda kalmadığı bir ülke istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BİZİM İÇİN BU HAFTA KUTLAMA HAFTASI DEĞİL, EMEKLİNİN FERYADININ HAFTASIDIR"

Açıklamada, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasındaki Emekliler Haftası'na ilişkin "Kutlanacak ne var? Açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edilen emekli mi kutlanacak, pazara çıkamayan mı? Etiketlere uzaktan bakıp evine eli boş dönen mi? İlacını yarım kullanan mı? Torununa harçlık veremeyen, evlatlarının eline bakan mı? Yıllarca bu ülkeye hizmet ettikten sonra ömrünün sonbaharında yoksulluğa mahküm edilen insanlar mı kutlanacak? Bizim için bu hafta kutlama haftası değil, emeklinin feryadının haftasıdır" denildi.

Açıklamada, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilerek, "Emekli bu ülkenin krizlerini oluşturmadı. Emekli enflasyonu üretmedi. Emekli yanlış ekonomi politikalarının sahibi olmadı. Ama her ekonomik krizin faturası yıllardır emeklinin sırtına yükleniyor. Yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyen yine emekli oluyor" ifadelerine yer verildi.

"AÇIKLANACAK RAKAM BİR ZAM DEĞİL, ALIM GÜCÜNÜN EKSİK İADESİDİR"

Açıklamada 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Yine kameraların karşısına geçilecek, yine rakamlar açıklanacak, 'Emekliye zam yaptık' denilecek. Hayır. Bunun adı zam değildir. Bunun adı aylar boyunca cebimizden alınan alım gücünün eksik iadesidir. Bu enflasyon farkı kiraları düşürecek mi? Market fiyatlarını indirecek mi? Elektriği ucuzlatacak mı? Doğal gazı düşürecek mi? İlaç fiyatlarını geriye çekecek mi? Emeklinin mutfağını dolduracak mı? Hayır. Çünkü açıklanacak rakam bir zam değildir. Bu yalnızca enflasyon karşısında kaybettiğimiz alım gücünün gecikmiş ve eksik iadesidir."

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin eleştirildiği açıklamada, "Bağımsızlığını yitiren, talimatlı, şaibeli TÜİK'in makyajlı enflasyon oranını değil, insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz. Refah payı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adil olmayan TÜİK'in açıkladığı rakamlarla vatandaşın pazarda, markette ve mutfakta yaşadığı gerçekler arasında artık kapanmayacak kadar büyük bir uçurum oluşmuştur" denildi.

"SORUN KAYNAK DEĞİL, TERCİHTİR"

Federasyonun açıklamasında sosyal güvenlik sistemi eleştirilerek "Emekliler yalnızca enflasyonun değil, sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklerin de mağdurudur. Aylık bağlama oranları düşürülmüş, kök maaş uygulaması milyonlarca emekliyi görünmez hale getirmiştir. İntibak yıllardır çözülmemiş, aynı primi ödeyen insanlar arasında kabul edilemez maaş farkları oluşmuştur. Ekonomi büyüyor deniyor ama emeklinin sofrası küçülüyor. Milli gelir artıyor deniyor ama emeklinin payı azalıyor. Sorun kaynak değildir, sorun tercihtir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu ülkede milyarlarca liralık kaynak farklı alanlara aktarılırken emekliye gelince 'kaynak yok' deniyor. Fedakarlık gerektiğinde ilk akla gelen hep emekli oluyor. Artık yeter. Emekli rakam değil insandır. Bizi insanca yaşatmayan düzeni reddediyoruz. Yönetemiyorsanız yönetecekler gelsin diyoruz" denildi.

Açıklamada, aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi, kök maaş uygulamasının kaldırılması, emeklilerin büyümeden ve milli gelir artışından pay alması, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi, memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi, özel banka ve sandık emeklilerinin diğer emeklilerle aynı haklardan yararlanması, sağlık ve barınma alanında özel destek mekanizmalarının oluşturulması ve en düşük emekli aylığının 50 bin liraya yükseltilmesi talep edildi.

"EYT'lİLER HİÇBİR ZAMAN BU ÜLKEYE YÜK OLMADI"

Açıklamada EYT düzenlemesine de değinilerek, "Yanlış ekonomi politikalarının bedelini yıllardır EYT'lilere ödetmeye çalışan anlayışı kabul etmiyoruz. EYT'liler hiçbir zaman bu ülkeye yük olmadı. Tam tersine yıllarca fazlasıyla prim ödemiş, 24 yıl geciktirilmiş anayasal hakkını mücadele ederek bir kısmını almıştır. Bugün hala EYT üzerinden oluşturulmaya çalışılan maliyet algısı gerçekle bağdaşmıyor. 38-43 yaş söylemi yıllardır toplumun önüne sürülen bir algı operasyonudur. Emeklilik yaş ortalaması 50'dir. Erken yaşta çalışmaya başlamak, kanunun verdiği hakkı kullanarak emekli olmak suç değildir. Hiç kimse EYT'lilerin alın terini tartışmaya açamaz. Hiç kimse EYT'nin helal hakkını itibarsızlaştıramaz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 5 bin prim günü ve kısmi emeklilik kapsamındaki mağduriyetlerin giderilmesi çağrısı yapılarak, bu hakkın "anayasal eşitlik ilkesine, sosyal devlet anlayışına ve hukuk vicdanına rağmen yok sayıldığı" öne sürüldü.

Bağ-Kur'luların yaşadığı sorunlara da değinilen açıklamada, Bağ-Kur tescil hakkının verilmesi, 7 bin 200 prim günü vaadinin yerine getirilmesi yerine 1999 öncesi SSK'lılara tanınan 5 bin prim günü ve 3 bin 600 günle kısmi emeklilik haklarının Bağ-Kur'lular için de uygulanması, ihya mağduriyetinin giderilmesi, engelli ve malulen emeklilikte yaşanan adaletsizliklerin sona erdirilmesi, staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılması, doğum ve askerlik borçlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılması ile emeklilik sisteminde köklü reform gerçekleştirilmesi istendi.

Federasyon açıklamasında, "Alın terinin hak ettiği değeri gördüğü, adaletin tesis edildiği, emekli ve emekçilerin insanca yaşayabildiği bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emek ve alın terinin kıymetini bilmeyenlere karşı susmayacağız. Birbirimize sahip çıkarak topyekün mücadele etmeliyiz. İktidara karşı sesimizi en yüksek perdeden duyurmalıyız. ve en önemlisi vazgeçmeyeceğiz. Çünkü zafer vazgeçmeyenlerindir" ifadelerine yer verildi.