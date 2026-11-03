EMEP Başkanı Aslan, Dilovası yangın davasında tüm sorumluların yargılanmasını istedi - Son Dakika
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EMEP Başkanı Aslan, Dilovası yangın davasında tüm sorumluların yargılanmasını istedi

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EMEP Başkanı Aslan, Dilovası yangın davasında tüm sorumluların yargılanmasını istedi
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EMEP Başkanı Aslan, Dilovası yangın davasında tüm sorumluların yargılanmasını istedi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin öldüğü yangın davasının 5'inci duruşması öncesi tüm sorumluların yargılanmasını istedi. Aileler, sanıklar adına kendilerine para, ev ve araba teklif edildiğini öne sürdü.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum atölyesindeki yangına ilişkin davanın 5'inci duruşması öncesinde, "Çalışma Bakanlığı, belediye yetkilileri ve kamu kurumlarında görev ve sorumluluğu bulunan herkes bu katliamdan sorumludur. Kan parası teklif ederek cezadan kurtulamazlar. Başta Dilovası Belediye Başkanı ve Çalışma Bakanı olmak üzere tüm sorumluların yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın 5'inci duruşması Kandıra Cezaevi yerleşkesinde başladı. Duruşmayı, hayatını kaybeden işçi yakınlarının yanı sıra Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ın da aralarında bulunduğu siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de izliyor.

Duruşma öncesi cezaevi önünde açıklama yapan işçi aileleri, sanıklar adına kendilerine para, ev ve araba teklif edildiğini öne sürerek, "Biz ölmüşlerimizi satmıyoruz, adalet istiyoruz" dedi.

Aileler, davanın olay yerine ve ailelerin yaşadığı bölgeye uzak bir yerde görülmesinin kendilerini mağdur ettiğini, duruşmalara katılmakta zorlandıklarını belirterek, bu durumun sanıklar lehine sonuçlar doğurduğunu savundu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, yaptığı açıklamada davanın görüldüğü yerin uzaklığına dikkati çekerek, "Dilovası'nda denetimsizlik vardı, sermayeyi koruma vardı. Katliamın ardından Çalışma Bakanlığı'nın ve bütün kamu kurumlarının üç maymunu oynadığı bir dönemden geçtik. Burada üç çocuk, altı kadın, yedi işçi katledildi. Çalışma Bakanlığı, belediye yetkilileri ve kamu kurumlarında görev ve sorumluluğu bulunan herkes bu katliamdan sorumludur. Kan parası teklif ederek cezadan kurtulamazlar. Bu katliam sadece buradaki ailelerin sorunu değildir. Bütün Türkiye işçi sınıfının, sendikaların ve meslek örgütlerinin sorunudur. Başta Dilovası Belediye Başkanı ve Çalışma Bakanı olmak üzere tüm sorumluların yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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