EMEP Başkanı Aslan: "Selçuk Başkan’ın aramızda olması hepimizin sevincidir"

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın Edirne Cezaevi'nden tahliye edilmesine ilişkin, "Selçuk Başkan'ın aramızda olması hepimizin sevincidir. Tüm siyasi tutsaklar özgür kalana kadar mücadeleyi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amed Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, kendisine yapılan adaletsizlik ve hukuksuzluktan sonra serbest bırakıldı. Selçuk Başkan'ın aramızda olması hepimizin sevincidir. Ancak siyasi tutsaklar özgür kalmadan, adalet ve hukuk üzerindeki baskı sona ermeden mücadelemiz bitmeyecek. Tüm siyasi tutsaklar özgür kalana kadar mücadeleyi büyüteceğiz. Hoş geldin Selçuk Başkan! Özgürlük ve adalet mücadelemiz sürecek!" ifadelerini kullandı.