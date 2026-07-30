EMEP'li Başkavak: “Yangınları engellemenin tek yolu ormanları kâr aracı olarak gören sermayenin uzaklaştırılmasıdır” - Son Dakika
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EMEP'li Başkavak: “Yangınları engellemenin tek yolu ormanları kâr aracı olarak gören sermayenin uzaklaştırılmasıdır”

EMEP\'li Başkavak: “Yangınları engellemenin tek yolu ormanları kâr aracı olarak gören sermayenin uzaklaştırılmasıdır”
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EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinden yaptığı açıklamada, "Trafik polisleri yolu trafiğe kapattılar. Çünkü yangın karayoluna doğru ilerliyor. Geçişlere izin verilmiyor" dedi. Yangınları engellemenin tek yolunun ormanları kar aracı olarak gören sermayenin ormanlardan uzaklaştırılması olduğunu belirten Başkavak, "Orman içlerine ne kadar çok müdahale varsa, orman içerisinde trafik ne kadar artıyorsa o kadar çok yangın çıkıyor" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinden yaptığı açıklamada, "Trafik polisleri yolu trafiğe kapattılar. Çünkü yangın karayoluna doğru ilerliyor. Geçişlere izin verilmiyor" dedi. Yangınları engellemenin tek yolunun ormanları kar aracı olarak gören sermayenin ormanlardan uzaklaştırılması olduğunu belirten Başkavak, "Orman içlerine ne kadar çok müdahale varsa, orman içerisinde trafik ne kadar artıyorsa o kadar çok yangın çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın bölgesinden seslenen Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Başkavak, iktidar yetkililerinin yaz aylarında kuraklık nedeniyle orman yangınlarının çıkabileceği şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

Başkavak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınla mücadele açıklamasına ilişkin "Şu kadar arazöz, şu kadar helikopterle mücadele ediyoruz diyorlar. Ama ortada bir gerçek var. Bizim her yıl ormanlarımız yanıyor. Yangınlarda çok büyük ormanlık alanlar zarar görüyor" dedi.

"SERMAYENİN TİCARİ FAALİYETLERİ YANGINLARA NEDEN OLUYOR"

Orman yangınlarına ilişkin tartışılması gereken üç temel başlık olduğunu ifade eden Başkavak, bunlardan ilkinin ormanlık alanlarda yürütülen sermaye faaliyetleri olduğunu ifade etti. Orman içerisindeki sermaye faaliyetlerinin yangınlara neden olduğunu dile getiren Başkavak, "Orman içlerine ne kadar çok müdahale varsa, orman içerisinde trafik ne kadar artıyorsa o kadar çok yangın çıkıyor" diyerek iktidarın politikalarına tepki gösterdi.

İktidarın geçen bir yıl içerisinde meclisten geçirdiği ormanlık alanlara ilişkin yasal düzenlemeleri de hatırlatan Başkavak, geçen yıl temmuz ayında yasalaşan "süper izin" yasasına dikkati çekerek, "Madencilik faaliyetlerine kamu yararı statüsü verdiler, bütün ormanlar madencilik faaliyetlerine açıldı. Bu orman içlerindeki sermaye faaliyetlerinin artışı demektir. Ormanlarda yangına davetiye çıkarmanın bir aracıdır. Hem orman talanı hem tahribatı hem de orman yangınlarına davetiye çıkartan bu yasal düzenleme olduğu sürece yangınlar artacaktır" ifadelerini kullandı.

"ORMANLIK ALANLARI SERMAYE TALANINA AÇTILAR"

Mart ayında yasalaşan Milli Parklar Kanunu'na da değinen Başkavak, "Bu düzenleme ile milli parkları turizm ya da daha başka faaliyet alanları üzerinden 99 yıllığına sermayeye kiralamanın önünü açtılar. Milli parkları sermayenin talanına ve tahribatına açtılar. Bu yasal düzenleme de orman içerisindeki faaliyetlerin artışına neden olacak" diyerek orman yangınlarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Geçen ay çıkarılan torba kanunda orman arazilerine ilişkin düzenlemeler yer aldığını da hatırlatan Başkavak, "Bu kanun düzenlemesiyle de binlerce hektar ormanlık alan sermayenin mülkiyeti haline getirildi" dedi.

"YANGINLARI RANTA DÖNÜŞTÜREN BİR SERMAYE AKLI VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün orman yangınlarına ilişkin "Yanan alanlara temel atılmadı tohum atıldı, oteller değil fidanlar yükseldi" açıklamasını eleştiren Başkavak, "2021 yılında Bodrum Mazı'da çıkan yangında gördük. Yanan ormanlık alan rüzgar santrali şirketine tahsis edildi. İki yıl önce İzmir Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını sonrasında yanan bölge tamamen imara açıldı ve 6,5 milyar liraya ihale edildi" diyerek orman yangınlarını ranta dönüştüren bir sermaye aklı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Ormanların korunması için orman içerisindeki ticari faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini dile getiren Başkavak, orman yangınlarına müdahaleye ilişkin de şunları dile getirdi:

"ORMANLAR SERMAYEDEN KORUNMALI"

"Biz her yaz yaşadığımız orman yangınlarından sonra damacanayla su taşıyan, günlük kıyafetiyle yangına müdahale eden insanlar görüyoruz. Teçhizatları, donanımları yetersiz orman işçilerini görüyoruz. Orman yangınlarına müdahale anlamında gerçek bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Dünya orman yangınlarına müdahale eden personellerin koruyucu elbisesini, maskesini tartışırken biz orman yangınlarına müdahalede tişörtlü personeller görüyoruz. Bunların değiştirilmesi gerekiyor."

Ormanı ticari faaliyet alanına dönüştüren, doğal yaşam alanlarını sermayenin karına ve rantına kurban uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini de vurgulayan Başkavak, "Yoksa çok daha fazla orman yangını göreceğiz, orman yangını üzerinden daha çok tartışma yürüteceğiz gibi görünüyor. Yangınları engellemenin tek yolu ormanların sermayenin karını büyütme aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Ormanları kar aracı olarak gören sermayenin ormanlardan uzaklaştırılmasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Aydıncık, Politika, Güncel, Trafik, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'li Başkavak: “Yangınları engellemenin tek yolu ormanları kâr aracı olarak gören sermayenin uzaklaştırılmasıdır” - Son Dakika

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