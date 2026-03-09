EMEP'ten NATO'ya Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP'ten NATO'ya Sert Eleştiriler

09.03.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Milletvekili Karaca, Gaziantep'teki füze olayı sonrası NATO'yu emperyalist politikalarla suçladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İran'dan atılan balistik füzenin Gaziantep üzerinde NATO tarafından imha edilmesine ilişkin olarak, "Emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bu savaşta NATO bizi koruyan değil, tam tersine bizi tehlikeye atan bir rol oynuyor. Hep birlikte NATO'ya hayır sözünü büyütmeli, haydut ABD, barbar İsrail'e karşı halkın gücünü göstermeliyiz" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e düşen füze parçaları, Ortadoğu'da büyütülen emperyalist - siyonist savaşın sınırlarımıza kadar dayandığını açık biçimde gösteriyor. Bu, bölgeyi ateşe atan emperyalist savaş politikalarının doğrudan sonucudur. 'NATO önledi' yaygarası da tesadüf değil; bu ülkedeki NATO üsleriyle ABD ve İsrail saldırganlığına en baştan beri lojistik ve istihbarati destek veren AKP iktidarı, bu suçu gizleyip, şimdi 'İran'ın füzesini NATO önledi' diyerek emperyalistlerin çıkarlarını halkın çıkarları gibi meşrulaştırmaya çalışıyor."

"Türkiye yıllardır NATO'nun askeri planlarının bir parçası haline getirildi"

Türkiye'yi İran'a yönelik emperyalist saldırganlığın ortağı yapmak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Bu savaş; emperyalist- siyonist güçlerin bölgeyi yeniden paylaşma savaşından başka bir şey değildir. Emperyalist güçlerin ve işbirlikçi bölgesel iktidarların yürüttüğü bu savaş, halkların güvenliğini değil; enerji yollarını, askeri üsleri ve bölgeyi yeniden paylaşma hesaplarını merkeze alıyor. Türkiye yıllardır NATO'nun askeri planlarının bir parçası haline getirildi.

Ülkemizin toprakları üslerle, radar sistemleriyle, füze kalkanlarıyla bu savaş sahasının içine çekildi. Şimdi bu politikaların bedelini sınır kentlerinde, üslerin bulunduğu kentlerde yaşayan halk ödüyor. Bugün Gaziantep'te yaşanan da tam olarak bunun sonucudur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, emperyalist savaş bloklarının parçası olmak değil; halkların barışını savunan bağımsız bir politika izlemektir.

"Ülke halkını hedef haline getiren bu savaş düzenine son verilmelidir"

Bu nedenle açık söylüyoruz: Türkiye'yi emperyalist savaş politikalarının ileri karakolu haline getiren tüm askeri anlaşmalar iptal edilmeli, NATO üsleri kapatılmalı; ülke halkını hedef haline getiren bu savaş düzenine son verilmelidir. Saray rejiminin emperyalist - siyonist saldırganlığa yedeklenme hesaplarının bedelini halkımız ödemeyecek! Ama bunun için yapmamız gereken en temel şey, bu savaşa dur demek, sarayın savaş politikalarına hep birlikte karşı çıkmak ve emperyalistlerin bölgeye yönelik saldırganlığına karşı bölge halklarıyla birlikte mücadele etmektir. Bunu yapabiliriz. Bütün Gaziantep halkına da sözümüz budur: Emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bu savaşta NATO bizi koruyan değil, tam tersine bizi tehlikeye atan bir rol oynuyor. Hep birlikte NATO'ya hayır sözünü büyütmeli, haydut ABD, barbar İsrail'e karşı halkın gücünü göstermeliyiz."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Gaziantep, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten NATO'ya Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:13:41. #7.13#
SON DAKİKA: EMEP'ten NATO'ya Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.