Emin Çapa: İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emin Çapa: İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir

Geniş Video İzle

Gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki TechTalks etkinliğinde konuştu. Çapa, İzmir'in yaratıcı endüstriler konusunda yoğunlaşması gerektiğini belirtti ve yapay zekanın kritik dönemeci geçtiğini söyledi.

08.09.2024 12:33  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki "TechTalks" etkinliğinin son konuğu gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa oldu. Çapa, "İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İZFAŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliğiyle düzenlenen "TechTalks" etkinliğinin son konuğu gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa oldu. İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Emin Çapa, geleceğin dünyası hakkında konuştu.

"İçine bilim ve akıl sokmadığınız hiçbir işi yapmayın"

Yeni bir dünyanın inşa edildiğini belirten Emin Çapa, "Bu salondaki genç insanlar, bizim bildiğimiz anlamda çocuklar doğurmayacaklar. Bildiğimiz anlamda dünyamızın sonuna gelindi. Bir sınıra gelindi. Geçiş kuşağıyız biz. Yıkıcı bir şey bu. Bildiğiniz anlamda insanlık bitmek üzere. Fiziki biyolojik bir varlık olarak insan bitmek üzere. Dünya buna koşarken benim ülkem Ortaçağ'a doğru koşuyor. Istırap verici bir şey. Bu çocuklara bir gelecek bırakamamanın ıstırabı var. Benim çocuğumun iyi bir kariyeri var ama benim çocuğumun kurtulması gerekmiyor. Önemli olan Emin Çapa'ların kurtulması. Artık içine bilim ve akıl sokmadığınız hiçbir işi yapmayın. Hiçbir değeri yok" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka artık kritik dönemeci geçti"

Çapa, "Yapay zeka artık kritik dönemeci geçti. Yeni bir döneme geldik. Artık öğrenen makineler var. Bunun 2070'te olması bekleniyordu. Ama artık yapay zeka, süper zeka seviyesine doğru gidiyor" diye konuştu.

"İngiltere'de bakanlığı var"

İzmir'in yaratıcı endüstri konusunda yoğunlaşması gerektiğini belirten Çapa, "İzmir bizim neyimiz olabilir diye düşündüm. İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir. Başka hiçbir şey olmamalı, İzmir öyle kalmalı. Sanayiydi, oydu, buydu hayır. Kendi hinterlandına bağlanarak bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olmalı. İngiltere'de bunun bakanlığı var. Refah yaratıcı endüstrilerden geliyor" dedi.

Emin Çapa: İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir
Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Emin Çapa, Teknoloji, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emin Çapa: İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Emin Çapa: İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement