Emin Çapa: İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir

Güncel

(İZMİR)- 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki "TechTalks" etkinliğinin son konuğu gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa oldu. Çapa, "İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İZFAŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliğiyle düzenlenen "TechTalks" etkinliğinin son konuğu gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa oldu. İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Emin Çapa, geleceğin dünyası hakkında konuştu.

"İçine bilim ve akıl sokmadığınız hiçbir işi yapmayın"

Yeni bir dünyanın inşa edildiğini belirten Emin Çapa, "Bu salondaki genç insanlar, bizim bildiğimiz anlamda çocuklar doğurmayacaklar. Bildiğimiz anlamda dünyamızın sonuna gelindi. Bir sınıra gelindi. Geçiş kuşağıyız biz. Yıkıcı bir şey bu. Bildiğiniz anlamda insanlık bitmek üzere. Fiziki biyolojik bir varlık olarak insan bitmek üzere. Dünya buna koşarken benim ülkem Ortaçağ'a doğru koşuyor. Istırap verici bir şey. Bu çocuklara bir gelecek bırakamamanın ıstırabı var. Benim çocuğumun iyi bir kariyeri var ama benim çocuğumun kurtulması gerekmiyor. Önemli olan Emin Çapa'ların kurtulması. Artık içine bilim ve akıl sokmadığınız hiçbir işi yapmayın. Hiçbir değeri yok" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka artık kritik dönemeci geçti"

Çapa, "Yapay zeka artık kritik dönemeci geçti. Yeni bir döneme geldik. Artık öğrenen makineler var. Bunun 2070'te olması bekleniyordu. Ama artık yapay zeka, süper zeka seviyesine doğru gidiyor" diye konuştu.

"İngiltere'de bakanlığı var"

İzmir'in yaratıcı endüstri konusunda yoğunlaşması gerektiğini belirten Çapa, "İzmir bizim neyimiz olabilir diye düşündüm. İzmir bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olabilir. Başka hiçbir şey olmamalı, İzmir öyle kalmalı. Sanayiydi, oydu, buydu hayır. Kendi hinterlandına bağlanarak bizim yaratıcı endüstriler merkezimiz olmalı. İngiltere'de bunun bakanlığı var. Refah yaratıcı endüstrilerden geliyor" dedi.