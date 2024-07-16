Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nü kutladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından klip paylaştı. 15 Temmuz için bestelenen 'Demokrasi Marşı'nın yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin görüntüler de aktarıldı. Emine Erdoğan paylaşımında, "15 Temmuz'da olduğu gibi millet olarak, yürek yüreğe, gönül gönüle verdikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz. Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun" dedi.