Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin öncülüğünü üstleniyor - Son Dakika
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Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin öncülüğünü üstleniyor

Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin öncülüğünü üstleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, AK Parti'nin 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerleme öncülüğünü üstlendiğini belirtti ve toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

01.06.2024 21:15
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor" dedi.

Emine Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye Yüzyılı için her adımda milletle birlikte yürüyen AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: AK Parti, 22 yıldır hizmet üretmenin öncülüğünü üstleniyor - Son Dakika

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