Emine Erdoğan: \'Anadoludakiler\' ulusal bir seferberliktir

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Anadoludakiler Projesi'ne ilişkin, "Köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir" dedi.

Emine Erdoğan, kendi himayesinde gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadoludakiler Projesi'nin, dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini, dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır" dedi.