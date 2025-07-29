Emine Erdoğan, "Bahçedeki Sırlar" sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, "Bahçedeki Sırlar" sergisinin açılışını yaptı

29.07.2025 17:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atık denim kumaşlarının sanat eserlerine dönüştürülmesiyle sürdürülebilirlik temasının vurgulandığı "Bahçedeki Sırlar" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atık denim kumaşlarının sanat eserlerine dönüştürülmesiyle sürdürülebilirlik temasının vurgulandığı "Bahçedeki Sırlar" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, serginin açılışını yapmak üzere geldiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu ile İngiliz sanatçı Ian Berry tarafından karşılandı.

Berry, karşılama esnasında Emine Erdoğan'a atık tekstil kumaşlardan hazırlanmış çiçek buketi takdim etti.

Sergi açılışına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bazı bakanların eşleri ve kültür sanat alanındaki medya temsilcileri de katıldı.

Serginin açılış kurdelesini "Hayırlı olsun" dilekleriyle kesen Emine Erdoğan, İngiliz sanatçı Ian Berry'nin 13 eserinin yer aldığı ve Kalyon Kültür işbirliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi gezdi.

Çiçek deseni yapıştırarak sanatı deneyimledi

Sergilenen eserleri yakından inceleyen Emine Erdoğan, eserlerin üretim süreci ve taşıdığı anlamlar hakkında Berry'den bilgi aldı.

Emine Erdoğan, sanatçının 15. yüzyıl İznik çinilerinden ilham alarak oluşturduğu "Çini Çiçekleri" isimli çalışmasının bir kısmına çiçek deseni yapıştırarak sanatı tecrübe etti.

Ian Berry, sergi ziyareti sonunda Emine Erdoğan'a denim kumaşlardan hazırladığı çiçek buketleri hediye etti.

Geri dönüşümün güzelliğini sanatla gözler önüne seriyor

Ian Berry, "Bahçedeki Sırlar" sergisinde daha önce kullanılmış atık denim parçalarıyla oluşturduğu sanat eserleriyle geri dönüşümün güzelliğinin keşfedilmesini sağlamayı hedefliyor.

Sergide sanatçının, Avrupa'da başarılı müzelerde de sergilenen "Kapalı Kapılar Ardında" sergisinin ana eserleri ile düzinelerce el yapımı bitki ile çiçeklerden oluşan ünlü eseri "Gizli Bahçe" yer alıyor.

Sergilenen diğer eserler ise "Bağlı", "Ian Berry'nin Otoportresi", "Kayda Geçsin", "Kayıp Cennet", "Oturma Odası", "Alkışla 1", "Alkışla 2", "Burçların Uyumu" ve "Kapalı Devre Televizyon Sistemi" isimleriyle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Bu sergi, 'geri dönüşüm' fikrini düşünsel bir yeniden okuma olarak ele almaya davet ediyor"

Emine Erdoğan, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin ev sahipliğinde ziyarete açılan, sanatçı Ian Berry'nin denim kumaşlardan oluşturduğu 'Bahçedeki Sırlar' sergisinin açılış kurdelesini kesmekten memnuniyet duydum. Bu özel sergi, 'geri dönüşüm' fikrini çevresel bir eylemden öte, düşünsel bir yeniden okuma olarak ele almaya davet ediyor. Birbirinden derinlikli her bir eser, verdiği mesajlarla farklı dünyalara kapı aralıyor. Atılmış ve unutulmuş denim kumaşlar yeniden anlam bularak güçlü bir anlatı sunuyor. Hatırlamayı, bağ kurmayı, geleceğe kök salmayı anlatıyor. Sürdürebilirliği bir kültürel sorumluluk alanı olarak sanatın merkezine yerleştiren sanatçımızı ve bu sergide emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, 'Bahçedeki Sırlar' sergisinin açılışını yaptı - Son Dakika

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