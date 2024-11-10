Emine Erdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında andı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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