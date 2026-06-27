Emine Erdoğan\'dan AK Parti toplantısına hayırlı olsun

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini; ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.