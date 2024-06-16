Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

16.06.2024 10:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevginin ve güvenin en güçlü sembolü olan baba, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin timsalidir. Rahmetli babamı hasret ve dua ile yad ediyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Evlatlarını vatan toprağına emanet eden babalarımızı hürmetle anıyor, hepimize sevginin sınırsız olduğunu gösteren koruyucu babalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zulme rağmen çocuklarına umut olmaya devam eden Filistinli babaların acısını yürekten paylaşıyor, içlerindeki direnç ateşinin hiç sönmemesini diliyorum."

Kaynak: AA

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