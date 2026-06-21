Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Emine Erdoğan\'dan Babalar Günü mesajı
21.06.2026 11:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm babaları tebrik ederken, şehit ve gazi babalarına selam gönderdi, Filistin'deki babaların acısının son bulmasını diledi ve koruyucu babalara şükranlarını sundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Baba; bir yuvayı ayakta tutan emek, bir evladı hayata hazırlayan irade ve yüce bir gönüldür. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor; değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babalarını hürmetle selamlıyorum. Filistin'de evlatları için büyük bir mücadele veren babaların acısının artık son bulmasını temenni ediyor, kalbimizin onlarla olduğunu ifade etmek istiyorum. Sevgiyle sahiplenen koruyucu babalarımıza ise şükranlarımı sunuyor; gösterdikleri şefkat ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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