Emine Erdoğan'dan Çevre Bakanı'na Sıfır Atık Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan Çevre Bakanı'na Sıfır Atık Ziyareti

18.06.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Kurum, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'a, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Murat Kurum, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan Çevre Bakanı'na Sıfır Atık Ziyareti - Son Dakika

Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi 6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Avrupa Parlamentosu’na sert tepki: Türkiye raporlardan icazet alacak bir ülke değildir
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi

18:59
Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı İpler burada kopmuş
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:49
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 19:43:38. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Çevre Bakanı'na Sıfır Atık Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.