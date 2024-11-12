Emine Erdoğan\'dan "İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı"na ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva'nın ev sahipliğinde lider eşleriyle İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı'nda buluştuklarını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü'deki programda, daha yaşanabilir dünya için en büyük güvence olan gençlerin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirdikleri projeye dair sunumlarını dinlediklerini kaydetti.

Programda, gücünü özellikle gençlerden alan Sıfır Atık Hareketi'nin ilham dolu yolculuğunu ve Türkiye'de atıksız yaşam felsefesini yaygınlaştırmak için yürütülen çalışmaları paylaştığını aktaran Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sıfır Atık Hareketi, dünyamızı bizden sonraki nesiller için koruma sorumluluğumuzu hatırlatan güçlü bir davet. Bu davete katılarak Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayıp sıfır atık ailesine dahil olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerin öncülüğünde, temiz ve sürdürülebilir yarınlara doğru hep birlikte ilerlemeyi temenni ediyorum."