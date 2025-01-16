Emine Erdoğan\'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj\'a teşekkür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, buluşmaları vesilesiyle "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'un güçlü desteğini takdirle karşıladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeşil gelecek için verilen her söz, bizi daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünyaya, bir adım daha yaklaştırıyor. Sayın Luvsandorj'a yürekten teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında #DünyaOrtakEvimiz etiketini kullandı.