Emine Erdoğan\'dan \'Şule: Senin Hikayen\' dizisine övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT tabii'nin, hayatı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edindiği "Şule: Senin Hikayen" dizisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TRT tabii'nin, kalemi, fikirleri ve cesaretiyle gönüllerde müstesna bir yere sahip Şenler'in hayatını konu edindiği "Şule: Senin Hikayen" dizisinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erdoğan, "Bu değerli yapımla inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır. Ömrünü inandığı değerlere adayan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad ediyor, TRT ailesini ve projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.