Emine Erdoğan\'dan Van Gölü çağrısı: Tercih değil, ortak bir vazife

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına ilişkin gönderisini alıntılayarak paylaşımda bulundu.

"TERCİH DEĞİL, ORTAK BİR VAZİFEDİR"

Paylaşımında Emine Erdoğan, " Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım." ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANININ AMACI

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda atık su yönetimi, dip çamuru temizliği ve kaçak yapılaşmayla mücadele amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi.

Dip çamuru temizliğinden arıtma tesislerinin entegrasyonuna, kıyı şeritlerinden dere yataklarına kadar birçok alanda çalışmayı içeren projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.