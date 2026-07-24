Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler - Son Dakika
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Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
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Bolu’da av dönüşü kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma devrilen cipte yaşamını yitiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Öztürk ile 23 yaşındaki erkek arkadaşı Emre Yaman, kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü ağabey Enes Yaman'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu’da av dönüşü kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma devrilen cipte hayatını kaybeden 23 yaşındaki Emre Yaman ile 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kız arkadaşı Ceyda Öztürk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü ağabey Enes Yaman'ın tedavisi ise sürüyor.

15 METRELİK UÇURUMA DEVRİLDİ

Feci kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Ormanlık alana avlanmaya giden gruptan Enes Yaman (25) idaresindeki 14 EB 755 plakalı cip, dönüş yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

İKİ GENÇ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Emre Yaman (23) ile kız arkadaşı Ceyda Öztürk’ün (22) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emre Yaman’ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise kazadan yaralı olarak kurtarıldı.

Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

CUMA NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİLER

Feci kazada hayatını kaybeden gençlerin acı haberi ailelerini ve sevenlerini yasa boğdu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ceyda Öztürk için Karamanlı Mahallesi’ndeki Yeşil Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Emre Yaman ise Ovadüzü Mahallesi'nde bulunan Ovadüzü Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

AĞABEYİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan sürücü Enes Yaman'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin feci kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Emre Yaman, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler - Son Dakika

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