Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu

23.07.2026 18:53
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, katıldığı bir etkinlik girişinde bozulan yürüyen merdivenin kurbanı oluyordu. Aniden duran merdivende dengesini kaybeden ve düşmekten son anda kurtulan Başbakan'ın kısa süreli şaşkınlığı ve tepkisi kameralara anbean yansıdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Adelaide kentinde düzenlenen İşçi Partisi konferansına katıldığı sırada talihsiz bir an yaşadı. Başbakan'ın bindiği yürüyen merdiven aniden durunca, Albanese dengesini kaybederek düşme tehlikesi geçirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Adelaide'deki İşçi Partisi konferansına gitmek üzere alana giriş yaptığı esnada yürüyen merdivenin azizliğine uğradı. Başbakan ve beraberindeki heyetin aşağı doğru indiği sırada yürüyen merdiven büyük bir sarsıntıyla aniden durdu.

Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu

KÜFÜR ETTİĞİ DUYULDU 

Beklenmedik bu durma anında dengesini kaybeden ve düşmekten son anda kurtulan Başbakan Albanese'in yaşadığı kısa süreli panik saniye saniye kameralara yansıdı. Videoda, şaşkınlığını gizleyemeyen ve tepkisini küfrederek dile getiren başbakan tırabzanlara sıkı sıkı tutunarak ayakta kaldı.

Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu

Olayı herhangi bir yara almadan atlatan Başbakan Albanese, kısa süreli şokun ardından arkasına dönerek merdivenin durumunu kontrol etti ve yoluna normal adımlarla inerek devam etti.

Yürüyen merdivenler, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Avustralya Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

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