Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı 'olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir'in bir partisinin yönetmeliğe uygun olmadığını doğruladı. İşletmeye para cezası kesilirken ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı.

Türkiye'nin büyük süt üreticilerinden biri olan Tahsildaroğlu marka beyaz peynirde listeria bakterisi çıktığı iddiası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrulandı.

PİYASADAN TOPLATILDI

Türkiye'de her markette kolaylıkla bulunabilen bu ürün nedeniyle bir vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşaması sonrası ortaya çıkan skandal sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kamuoyuna yansıyan beyaz peynirin yönetmeliğe uygun olmadığının tespit edildiğini ve ilgili parti ürünün imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığını bildirdi.

"17 HAZİRAN'DA DENETİM YAPILDI"

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, 16 Haziran saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuru üzerine 17 Haziran'da başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

ÜRETİCİ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

"Denetim kapsamında, şikayete konu Tahsildaroğlu markalı, '290625' parti numaralı 'olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir' ürününden numune alınarak ivedilikle gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda, ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, '290625' parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü olarak biliniyor. En yaygın türü ise "listeria monocytogenes"dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Listeriyoz, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, yaşlılar ve bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu
İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir
Kargoyu kameraya bakarak kırdı Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Trump: İran’a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum
Fenomen Fatma Soydaş’ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:28
Mansur Yavaş’a anket şoku
Mansur Yavaş'a anket şoku
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 16:16:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.