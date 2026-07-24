Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı

Türkiye'nin büyük süt üreticilerinden biri olan Tahsildaroğlu marka beyaz peynirde listeria bakterisi çıktığı iddiası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrulandı.

PİYASADAN TOPLATILDI

Türkiye'de her markette kolaylıkla bulunabilen bu ürün nedeniyle bir vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşaması sonrası ortaya çıkan skandal sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kamuoyuna yansıyan beyaz peynirin yönetmeliğe uygun olmadığının tespit edildiğini ve ilgili parti ürünün imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığını bildirdi.

"17 HAZİRAN'DA DENETİM YAPILDI"

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, 16 Haziran saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuru üzerine 17 Haziran'da başvuruya konu perakende satış işletmesinde resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

ÜRETİCİ İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

"Denetim kapsamında, şikayete konu Tahsildaroğlu markalı, '290625' parti numaralı 'olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peynir' ürününden numune alınarak ivedilikle gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda, ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, '290625' parti numaralı ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili işletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü olarak biliniyor. En yaygın türü ise "listeria monocytogenes"dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunurken bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Listeriyoz, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, yaşlılar ve bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.