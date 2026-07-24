'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor

CHP'den istifa eden Özgür Özel'in önderliğinde kurulan YENİ Parti için kuruluş dilekçesi resmen İçişleri Bakanlığı'na verildi. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel'e namaz çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Özel, "Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru refahı barışı getirecek iktidarı kuracağız" dedi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çok uzun süredir, çok zor şartlarda bizleri takip ediyorsunuz. Bugün de önemli bir günde, gelecekte Türkiye siyasi tarihi açısından geriye dönüp bakıldığında çok önemli, çok kritik bir günde bizimle birliktesiniz.

Biz bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önce İstanbul’un sonra İzmir’in işgaliyle artık tahammülü kalmadığında, İstanbul’dan Bandırma Vapuru'yla Samsun’a çıkıp; rütbeleri, üniformaları, sarayları, yetkileri, resmi yetkileri geride bırakıp kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere Anadolu'ya çıktığı o şanlı yürüyüşün sonunda, davet ettiği Heyet-i Temsiliye ile birlikte 23 Nisan 1920 günü cuma namazını kıldığı Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz. Cuma namazımızı kıldık.

Birazdan kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerlediği yoldan ilerleyerek, her zaman olduğu gibi, Birinci Meclis'e gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Birinci Meclis'i açarak hem Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği hem de ardından kurtuluşu sağladığı o tarihi binada saygılarımızı bir kez daha sunacağız.

"BİR SANTİM BAŞKA BİR YERDE DEĞİLİZ"

Mekan Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusudur. Mekan Birinci Meclis'tir. Gün 24 Temmuz, Lozan’ın yıl dönümüdür. Bundan 103 yıl önce Sevr'i yırtıp atıp, Lozan'la Türkiye’nin tapu senedini emperyalist ülkelere kabul ettirdiğimiz, Türkiye’yi çağdaş dünyanın bağımsız bir cumhuriyeti olarak tescil ettirilen günün 103. yıl dönümündeyiz. Başta Lozan’a imzasını koyan ve imzaları alan, tapu senedimizi kabul ettiren İsmet Paşa olmak üzere tüm emeği geçenleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ve Sevr’in yırtılıp atıldığı; yani Orta Doğu'da ve sınırlarımız içinde, dışında birtakım anlaşmaların, hesapların, teslimiyetin yırtılıp atıldığı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve o günden bugüne kadar o sağlam temellerin ve kolonların bizi taşıdığı yerdeyiz. Aynı kararlılıktayız. Ne Lozan'dan, ne Misak-ı Milli sınırlarından, ne Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünden, ne partimizin ve cumhuriyetin kurucu değerlerinden bir adım, bir santim başka bir yerde değiliz.

Buradan Birinci Meclis'e gittikten sonra ilk toplantımızı...

Bize hukuki tüm yolların tıkandığı, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığı parti içinde ve sokakların, milletin davet ettiği bir yolda, çıktığımız yolda; bugün biraz önce arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na tüm milletvekillerimizin, 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular. Ve yeni partinin kuruluş evrakını teslim edip, partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden 'alındı belgesini' aldılar.

Birazdan 93 milletvekilimizle -ki kendileri Kurucular Kurulu üyelerimizdir- bu kez yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları, İsmet Paşa'nın ilk başkanlığıyla kurulmuş olan Anadolu Kulübü'ne gidiyoruz. Anadolu Kulübü'nün ilk kurucuları ve yöneticileri yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriydi, bakanlarıydı. Anadolu Kulübü'nde Kurucular Kuruluyla ilk toplantımızı yapmak, Kurucular Kurulumuzun genel başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere, yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz.

"PARTİMİZİN KURULDUĞU GÜN..."

Bir süredir, bir süredir yapılan teknik hazırlıklar bugün sabahtan itibaren İçişleri Bakanlığı'nda, Yargıtay'da, Meclis nezdinde planlanan, hazırlanan şekliyle devam etmektedir. Günün sonunda, günün sonunda yeni partiyi, yeni partinin Parti Meclisi'ni, genel başkanını bildirmiş ve partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.

İDDİALI SÖZLER: İKTİDAR OLACAĞIZ

Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre, ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak. Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Ardından Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle bundan sonra milletin yüzünü güldürecek, halkın sorunlarını çözecek, ülkeye huzuru, refahı, barışı getirecek; bundan sonraki bütçeleri yapacak iktidarı kuracağız. Yolumuz açık olsun! Bu tarihi günde, bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan Ankaralılara teşekkür ediyoruz. Bu yürüyüşü Anadolu'da adım adım başlatan, arkamızda dimdik duran ve sözün millete ait olduğunu, sözün saraylarda, tek adamlarda, onların bürokratlarında olmadığını, son sözü milletin söyleyeceğini takdir eden Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu demokrasi yürüyüşümüze ilham veren, iştirak eden ve bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun!

Yol arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar..."