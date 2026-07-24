Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren gazeteci Fatih Altaylı, Haluk Levent hakkında geçmişten beri ciddi şüpheleri bulunduğunu söyledi. Altaylı, ancak deprem döneminde oluşan güven ortamı içinde Ahbap'a destek veren yayınlar yaptığını söyleyerek, Levent'i "Kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş ve mali suçlarla anılan biri" olarak bildiğini ifade etti. Altaylı, ifadesinde, "Şimdi görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi.

Altaylı’ya, Haluk Levent’le tanışıklığı, Ahbap Derneği hakkındaki yayınları, deprem döneminde derneğe verdiği destek ve toplanan paraların akıbetini araştırıp araştırmadığı soruldu.

Altaylı, ifadesinde Haluk Levent hakkında en başından beri olumsuz bir kanaate sahip olduğunu, buna rağmen afet döneminde dernek lehine olumlu söylemlerde bulunduğunu kabul etti.

“KUMARBAZ OLARAK BİLİYORDUM”

Fatih Altaylı, Haluk Levent’le ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıştığını söyledi. Levent’i daha önceden kamuoyundaki kimliğiyle bildiğini anlatan Altaylı, Levent hakkındaki kanaatini söyledi.

Altaylı, Levent için, "Bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine çok güvenmezdim" dedi.

ORMAN YANGINLARIYLA OLUŞAN GÜVEN ORTAMI

Altaylı, Haluk Levent ve Ahbap’a yönelik algısının 2020’deki orman yangınları sırasında değişmeye başladığını söyleyerek, Ahbap’ın helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını, bu çalışmaların hem kendisinde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati oluşturduğunu, 6 Şubat depremlerinden sonra da bu güven ortamının devam ettiğini, kendi şüpheleri sürmesine rağmen Ahbap hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini anlattı.

"ELEŞTİRİLERİMDEN SONRA BENİMLE İRTİBATI KESTİ"

Altaylı, Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle Ahbap’ın çok sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunduğunu söyleyerek, "Haluk, çuvallamamalısın; süt gibi lekesiz görünmek zorundasın" anlamına gelen yazılar kaleme aldığını belirtti. Altaylı, Levent'in bu eleştirilerden sonra kendisiyle irtibatını kestiğini ileri sürdü.

Telefonlarına cevap verilmediğini söyleyen Altaylı, buna rağmen derneğin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürdüğünü savundu. Altaylı’nın anlatımına göre Levent, daha sonra kendisine gönderdiği mesajda denetim geçirdiklerini ve kuruşu kuruşuna hesap vereceğini söyledi.

“ÇOK HAKLISIN ABİM” MESAJI

Fatih Altaylı, birkaç ay önce Ahbap’ın hesap vermediğine ilişkin yeni bir yazı kaleme aldığını anlattı. İnternet sitesinde mali tabloların açıklanmadığını belirten Altaylı, derneğin uluslararası denetim kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğini yazdığını ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırdığını söyledi. 

Bnun ardından Haluk Levent’in kendisine mesaj attığını belirten Altaylı, mesajın içeriğini şöyle aktardı: 

“Çok çok haklısın abim. Yaklaşık 10 ay önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sözüm söz.”

Altaylı ise Levent’e büyük denetim şirketleriyle çalışması ve bütün mali verileri açık şekilde yayımlaması gerektiğini söylediğini aktardı.

YARDIMLARIN YERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞINI ARAŞTIRMADI

Ahbap tarafından toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını söyleyen Fatih Altaylı, deprem döneminde Habertürk’te çalıştığını ve yardım eden herkese destek vermeye çalıştıklarını anlatarak, Ahbap’ı da bu çerçevede kamuoyuna duyurduğunu belirtti. Ancak daha sonra toplanan bağışların depremzedelere ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını, Habertürk’ten ayrıldığı için bunu araştıracak yetki ve imkânının bulunmadığını ifade etti.

“YOĞUN GÜNDEMDE YETERİNCE TAKİP EDEMEMİŞ OLABİLİRİZ”

Depremden sonra Türkiye’nin hem genel hem de yerel seçim süreci yaşadığını hatırlatan Altaylı, yoğun gündem nedeniyle konuyu yeterince takip edememiş olabileceklerini söyledi.

Denetleme yetkisinin gazetecilerde olmadığını belirten Altaylı, kendi üzerine düşeni yazılarında ve YouTube yayınlarında denetim çağrısı yaparak yerine getirdiğini kaydetti.

“HER İNSAN İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER”

Altaylı, Haluk Levent ve Ahbap’a verdiği desteğin gerekçesini “ikinci şans” düşüncesiyle açıkladı. Levent’in geçmişindeki kumar ve mali suç iddialarını bildiğini söyleyen Altaylı, buna rağmen insanların yardımına koşan herkesin desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

“Her insan ikinci bir şansı hak eder” anlayışıyla yayınlar yaptığını ve sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunu söyledi. Ancak soruşturma sonrasında bu yaklaşımının yanlış olduğunu kabul etti.

“HALUK LEVENT HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ”

Altaylı’nın ifadesindeki en sert değerlendirme, Haluk Levent’in geçmişiyle bugünü arasında kurduğu bağlantı oldu. “Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent’in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk” diyen Altaylı, süreci herkes gibi medyadan takip ettiğini ve gözaltı sonrasında yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

“HAK ETMEDİĞİ DESTEĞİ VERMİŞİM”

Fatih Altaylı, ifadesinin sonunda pişman olduğunu belirterek, deprem döneminde Ahbap’a yönelik olumlu yayınlar yaptığını, bugün gelinen noktada ise bunun yanlış olduğunu gördüğünü kaydederek, “Şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent ve AHBAP Derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum" dedi.

Ahbap'a ya da Haluk Levent'e herhangi bir para göndermediğini, ancak buna karşın, deprem döneminde Ahbap hakkında destekleyici yayınlar yaptığını ve olumlu söylemlerde bulunduğunu ifade etti. Kendisinin AFAD ve Kızılay’ı hedef alan söylemlere karşı çıktığını savunan Altaylı, bu kurumların karalanmasını doğru bulmadığını da ifade etti.

Fatih Altaylı, Haluk Levent, Güncel, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Fatih Altaylı Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    biz biliyorduk onun suçsuz olduğunu. yaşananların hepsi siyasi 0 0 Yanıtla
  • Melek Erkan Melek Erkan:
    yarın suçsuz muş deseler.nasıl davranırlar acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
Arabası için çilingir çağıran profesör Çetiner, faturayı görünce isyan etti Arabası için çilingir çağıran profesör Çetiner, faturayı görünce isyan etti
Koca bir ülkenin kahramanı oldu Duvarlara resimleri yapılıyor Koca bir ülkenin kahramanı oldu! Duvarlara resimleri yapılıyor
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
Kimse bu kadarını beklemiyordu Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
1. Lig ekibinde tarihi imza 40 yıl sonra yabancı hocayla çalışacaklar 1. Lig ekibinde tarihi imza! 40 yıl sonra yabancı hocayla çalışacaklar
Yusuf Akçiçek için transferde dev derbi Yusuf Akçiçek için transferde dev derbi
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı
Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
16:03
Meteoroloji’den 35 il için kritik uyarı Çok tehlikeli geliyor
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor
15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:28
Mansur Yavaş’a anket şoku
Mansur Yavaş'a anket şoku
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:08:28. #7.12#
SON DAKİKA: Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.