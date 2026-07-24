Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi.

Altaylı’ya, Haluk Levent’le tanışıklığı, Ahbap Derneği hakkındaki yayınları, deprem döneminde derneğe verdiği destek ve toplanan paraların akıbetini araştırıp araştırmadığı soruldu.

Altaylı, ifadesinde Haluk Levent hakkında en başından beri olumsuz bir kanaate sahip olduğunu, buna rağmen afet döneminde dernek lehine olumlu söylemlerde bulunduğunu kabul etti.

“KUMARBAZ OLARAK BİLİYORDUM”

Fatih Altaylı, Haluk Levent’le ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıştığını söyledi. Levent’i daha önceden kamuoyundaki kimliğiyle bildiğini anlatan Altaylı, Levent hakkındaki kanaatini söyledi.

Altaylı, Levent için, "Bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine çok güvenmezdim" dedi.

ORMAN YANGINLARIYLA OLUŞAN GÜVEN ORTAMI

Altaylı, Haluk Levent ve Ahbap’a yönelik algısının 2020’deki orman yangınları sırasında değişmeye başladığını söyleyerek, Ahbap’ın helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını, bu çalışmaların hem kendisinde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati oluşturduğunu, 6 Şubat depremlerinden sonra da bu güven ortamının devam ettiğini, kendi şüpheleri sürmesine rağmen Ahbap hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini anlattı.

"ELEŞTİRİLERİMDEN SONRA BENİMLE İRTİBATI KESTİ"

Altaylı, Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle Ahbap’ın çok sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunduğunu söyleyerek, "Haluk, çuvallamamalısın; süt gibi lekesiz görünmek zorundasın" anlamına gelen yazılar kaleme aldığını belirtti. Altaylı, Levent'in bu eleştirilerden sonra kendisiyle irtibatını kestiğini ileri sürdü.

Telefonlarına cevap verilmediğini söyleyen Altaylı, buna rağmen derneğin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürdüğünü savundu. Altaylı’nın anlatımına göre Levent, daha sonra kendisine gönderdiği mesajda denetim geçirdiklerini ve kuruşu kuruşuna hesap vereceğini söyledi.

“ÇOK HAKLISIN ABİM” MESAJI

Fatih Altaylı, birkaç ay önce Ahbap’ın hesap vermediğine ilişkin yeni bir yazı kaleme aldığını anlattı. İnternet sitesinde mali tabloların açıklanmadığını belirten Altaylı, derneğin uluslararası denetim kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğini yazdığını ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırdığını söyledi.

Bnun ardından Haluk Levent’in kendisine mesaj attığını belirten Altaylı, mesajın içeriğini şöyle aktardı:

“Çok çok haklısın abim. Yaklaşık 10 ay önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sözüm söz.”

Altaylı ise Levent’e büyük denetim şirketleriyle çalışması ve bütün mali verileri açık şekilde yayımlaması gerektiğini söylediğini aktardı.

YARDIMLARIN YERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞINI ARAŞTIRMADI

Ahbap tarafından toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını söyleyen Fatih Altaylı, deprem döneminde Habertürk’te çalıştığını ve yardım eden herkese destek vermeye çalıştıklarını anlatarak, Ahbap’ı da bu çerçevede kamuoyuna duyurduğunu belirtti. Ancak daha sonra toplanan bağışların depremzedelere ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını, Habertürk’ten ayrıldığı için bunu araştıracak yetki ve imkânının bulunmadığını ifade etti.

“YOĞUN GÜNDEMDE YETERİNCE TAKİP EDEMEMİŞ OLABİLİRİZ”

Depremden sonra Türkiye’nin hem genel hem de yerel seçim süreci yaşadığını hatırlatan Altaylı, yoğun gündem nedeniyle konuyu yeterince takip edememiş olabileceklerini söyledi.

Denetleme yetkisinin gazetecilerde olmadığını belirten Altaylı, kendi üzerine düşeni yazılarında ve YouTube yayınlarında denetim çağrısı yaparak yerine getirdiğini kaydetti.

“HER İNSAN İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER”

Altaylı, Haluk Levent ve Ahbap’a verdiği desteğin gerekçesini “ikinci şans” düşüncesiyle açıkladı. Levent’in geçmişindeki kumar ve mali suç iddialarını bildiğini söyleyen Altaylı, buna rağmen insanların yardımına koşan herkesin desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

“Her insan ikinci bir şansı hak eder” anlayışıyla yayınlar yaptığını ve sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunu söyledi. Ancak soruşturma sonrasında bu yaklaşımının yanlış olduğunu kabul etti.

“HALUK LEVENT HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ”

Altaylı’nın ifadesindeki en sert değerlendirme, Haluk Levent’in geçmişiyle bugünü arasında kurduğu bağlantı oldu. “Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent’in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk” diyen Altaylı, süreci herkes gibi medyadan takip ettiğini ve gözaltı sonrasında yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

“HAK ETMEDİĞİ DESTEĞİ VERMİŞİM”

Fatih Altaylı, ifadesinin sonunda pişman olduğunu belirterek, deprem döneminde Ahbap’a yönelik olumlu yayınlar yaptığını, bugün gelinen noktada ise bunun yanlış olduğunu gördüğünü kaydederek, “Şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent ve AHBAP Derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum" dedi.

Ahbap'a ya da Haluk Levent'e herhangi bir para göndermediğini, ancak buna karşın, deprem döneminde Ahbap hakkında destekleyici yayınlar yaptığını ve olumlu söylemlerde bulunduğunu ifade etti. Kendisinin AFAD ve Kızılay’ı hedef alan söylemlere karşı çıktığını savunan Altaylı, bu kurumların karalanmasını doğru bulmadığını da ifade etti.