İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu

İsmail Kartal’ın yenilenen dokunuşlarıyla yeni sezona merhaba diyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sahadaki 1-0’lık skor avantajının ötesinde, İsmail Kartal’ın hücum odaklı oyun anlayışı ve futbolculardan aldığı yüksek verim gelecek adına taraftarlara umut verdi.

İSMAİL KARTAL ETKİSİ: ESKİ OYUNCULARA CAN GELDİ

Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin en çok öne çıkan yönü, geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kalan oyuncuların sergilediği hırslı ve istekli performans oldu. Geride kalan sezonda kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, iştahlı ve hareketli oyunuyla hücum hattına dinamizm kattı. Takımdan gönderilmesi beklenen Fred ise orta sahadaki direnci, basan ve mücadeleci yapısıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAHADA BARTUĞ ELMAZ FIRTINASI

Maçın şüphesiz en büyük kazanımı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük’te kiralık geçiren 23 yaşındaki Bartuğ Elmaz oldu. Orta sahanın temposunu adeta bir maestro gibi yöneten genç oyuncunun istatistikleri dikkat çekti. Bartuğ, 66 pas denemesinin 64’ünde isabet bularak yaklaşık %97’lik müthiş bir oran yakaladı. Ayrıca ç ektiği 4 şutun 1’i kaleyi bulurken, 1 topu da direkten döndü. Maç boyunca 76 kez topla buluşan genç yıldız, karşılaşmayı yalnızca 3 top kaybı ile tamamlayarak kalitesini rakamlarla da kanıtladı.