Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı - Son Dakika
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Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

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CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in cuma namazı çıkışında gergin anlar yaşandı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kendisini destekleyenler ile tepki gösterenler arasında başlayan sözlü tartışma, eski CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün tekme atmasıyla arbedeye dönüştü.

CHP'den istifa eden Özgür Özel'in cuma namazı çıkışında destekçileri ile tepki gösterenler arasında tekmeli arbede yaşandı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılacağını daha önce açıklayan Özgür Özel, cuma günü parti üyeliğinden istifa ederek yeni siyasi oluşumun kuruluş evraklarını imzaladı. Özel ile birlikte 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edilirken, Özel sosyal medya hesabındaki "CHP Genel Başkanı" ifadesini kaldırarak yeni partisinin logosunu paylaştı.

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

CAMİDE TEPKİLER YÜKSELDİ

Kuruluş işlemlerinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kılan Özgür Özel, namaz çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Bu sırada Özel'e destek veren vatandaşlarla tepki gösteren bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Özel destekçileri camii alkışlarla destek verirken o esnada bir vatandaş ise 'yuh' diyerek tepki gösterdi.

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

SARIGÜL İLE VATANDAŞLAR ARASINDA ARBEDE

Olayın ardından yaşanan gerginlik sırasında eski CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Özel'i yuhalayan gruba tekme atması üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayın büyümeden kontrol altına alındığı öğrenildi.

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • NECO D.D. NECO D.D.:
    Orası yuh çekilecek yer değil,buradan sana yuh. 24 11 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    makarnacılar makarnacılarrr akıllı olun akıllı 12 2 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    olacağı buydu 10 3 Yanıtla
  • Ertugrul Kucukbayraktar Ertugrul Kucukbayraktar:
    bunlar Müslümanlığı sadece namaz kılmak sanan dinini bilmeyen bir toplum namaza kim gelirse gelsin onu huzurla karşılamak dinin vaciplerindendir 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    ilk alti ay anne sutu onemli ama bunlar,halen samanla besleniyor 0 0 Yanıtla
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