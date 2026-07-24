Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Cami’nde kılınan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "NATO Zirvesi için geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami’nde kılınan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Erdoğan, ağırlanan ülke liderlerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar aldık. Bütün bunlarla beraber özellikle de açılış gününde kendilerine yaptığımız ikram ve izzet, gelen misafirlerimizi hoşnut etti" dedi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Altıncı seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, altıncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin hamdolsun tüm İslam âlemine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya-i Kebir Camii'ni göstererek, 'Ayasofya açılacak. Ayasofya bir gün açılacak.' derdi. Ben de o zaman takdimini yapmakla müşerref olmuştum. Biz bırakın açmayı, onu şu anda İslam âlemine kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın o zaman yüreğinden gelerek söylemiş olduğu o ifadeleri de hamdolsun biz İslam âlemine kavuşturduk. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz.

Şimdi tabii altıncı seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi de bir taraftan restorasyonunu, bir taraftan renovasyonunu yapmaya devam ediyoruz. Bir an önce gerek İslam dünyasına gerekse tüm insanlığa, Hristiyanı, Müslümanı herkes için kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Camii, tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz. Gerçekten mutluyuz. Bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da İslam âleminin içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm İslam âlemine en kalbi selam, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

"NATO ZİRVESİ SONRASI DÖNÜŞLER ÇOK OLUMLU"

NATO Zirvesi için geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar aldık. Bütün bunlarla beraber özellikle de açılış gününde kendilerine yaptığımız ikram ve izzet, gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun, mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul'un ardından Ankara'daki bu zirve de bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI ZAFERİ

Gerçekten yani Sanchez'in böyle bir mutluluğu, hakikaten dünya şampiyonu bir ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür başarıları yakalayabilirsek, bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Cami, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Trumptan gelmiştir Döner servisinden dolayı 7 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dostum trump gumruk vergisine zam yapti, ve filistini Irani vurmaya devam etti. selami karagulle gibilerde papaya ilahi soylediler 7 3 Yanıtla
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Trumptan 4 2 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    Alma amerikan malını sende zorla mı satıyorlar 1 0 Yanıtla
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