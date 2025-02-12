Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan, Endonezya\'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu.

12.02.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan'ı enstitüye gelişinde, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin ile ellerinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan çok sayıda öğrenci karşıladı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, enstitüyü gezerek, Aliy ve Şahin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, 1567-1920 yıllarına ait Osmanlı-Endonezya ilişkilerini gözler önüne seren Arşiv Belgeleri Sergisi'ni gezdi.

Sergideki belgeler arasında, "Endonezyalı Müslümanların hac yaparken masrafların azaltılması noktasında Osmanlı'dan yardım istemesine ilişkin yazı", "Osmanlı'nın, İngilizlerin Uzak Doğu Asya'ya yönelik kirli planlarını bozması ve buna mukabil Endonezya'dan teşekkür mektubu", " Açe'de bulunan Müslüman topluluğuna yönelik Hollandalıların zulümlerine karşı Osmanlı'nın yardımları neticesinde gösterilen başarıya ilişkin rapor", "Cava bölgesinin bütünüyle düşmanlardan kurtarılması noktasında Osmanlı'nın yardımları ve rolü noktasında Cava Padişahı Şerif Ali tarafından Sultan Abdülhamit'e gönderilen teşekkür mektubu" yer aldı.

Öğrencilerin Türkiye hayallerini dinledi

Serginin ardından Türkçe dersinin verildiği sınıfları ve kütüphaneyi ziyaret eden Emine Erdoğan, Endonezyalı öğrencilerle sohbet etti.

"Türkiye'deki Hayalim" konusunun işlendiği derste öğrenciler, Türkiye'ye dair hayallerini kaleme aldıkları metinleri okudu.

Öğrencilerden biri, daha önce iki kez gittiği Türkiye'nin çok sayıda tarihi güzelliklere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'den doktora derecesi almak istediğini ve Türk yemeklerini çok özlediğini söyledi.

Endonezyalı öğrencilerin Türkiye'ye dair çizdikleri resimleri inceledi

Emine Erdoğan, enstitüde eğitim gören öğrencilerin Türkiye'ye dair çizdikleri resimleri de inceledi, öğrencilerle yaptıkları resimlere ve Türkiye'ye ilişkin sohbet etti.

Enstitüde eğitim alan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı "Yine bekleriz" diyerek uğurladı.

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında Endonezya geleneksel Batik desenlerinin bulunduğu kumaştan dikilen kıyafeti tercih etti.

"Türkiye ve Endonezya kardeşliği, bugünkü gibi nice yıllar boyu sürsün"

Emine Erdoğan, YEE'yi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi ziyaretimiz kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettim. Bu yıl Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, aslında 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz. Bu mirası geleceğe taşıyan en önemli köprülerden biri olan Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe eğitimi alan gençlerle buluşmaktan mutluluk duydum. Öğrenme heyecanları ve Türkiye'ye duydukları sevgi, halklarımız arasındaki güçlü bağın en güzel yansıması. Osmanlı-Endonezya İlişkileri Arşiv Belgeleri Sergisi'nde ise iki ülkenin köklü dostluğunun ne denli kuvvetli olduğunu hatırlatan belgeleri inceledim. Dilerim ki Türkiye ve Endonezya kardeşliği, bugünkü gibi yıllar boyu sürsün."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Diplomasi, Endonezya, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.