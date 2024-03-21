Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve vali eşleriyle buluştu - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve vali eşleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programının ardından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, koruyucu aile sistemini güçlendirmek için vali eşleri, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar sofrasında buluştuğunu belirtti. Gönül Elçileri Projesi ile binlerce çocuğun sevgi ve güven ortamında büyümesine katkı sağlandığı vurgulandı.

21.03.2024 22:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programının ardından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki iftar programının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu aile sistemini daha da güçlendirmek için vali eşlerimiz, koruyucu ailelerimiz ve sevgili çocuklarımızla iftar sofrasında buluştuk. 2012 yılında bütün çocukların her şeyden önce, sevgi ve güven ortamında büyümeye hakkı olduğu inancıyla 'Gönül Elçileri' Projemiz ile yola çıktık. Projeyi başlattığımız günden bu yana, binlerce çocuğumuzun ve onlara kavuşan ailelerinin sevinçlerine ortak olduk. Yegane hedefimiz buluşturduğumuz çocuk ve aile sayısını günden güne artırmaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu doğrultuda vali eşlerinin, nice gönül köprüleri kuracağına inancının tam olduğunu, sürecin esas kahramanları, koruyucu aile olmaya gönüllü vatandaşlara şükran duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve vali eşleriyle buluştu - Son Dakika

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