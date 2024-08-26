Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan, zaferin sadece askeri bir zafer olmadığını, tarihi ve ebedi bir miras olduğunu belirterek, Sultan Alparslan ve diğer kahramanları rahmet ve minnetle anımsadığını ifade etti.

26.08.2024 10:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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