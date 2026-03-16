Emine Erdoğan Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti Açıklaması

16.03.2026 10:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, edilen duaların Filistinliler başta olmak üzere tüm mazlumlara güç ve selamet vermesini diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Erdoğan, "Rahmet, mağfiret ve hikmetin yeryüzünü kuşattığı mübarek Kadir Gecesi, insanlık için umut ve arınma vesilesidir. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek gecede ettiğimiz duaların başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere zulüm altında direnen tüm mazlumlara güç ve selamet getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

