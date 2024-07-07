Emine Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Emine Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımın unutulmaz bir mücadele verdiğini ve milletin gururunu taşıdığını belirtti.

07.07.2024 07:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollanda Milli Takımı'nın 2-1 skorla sahadan galip ayrıldığı maçın ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Bizim Çocuklar. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda unutulmaz bir mücadele vererek, milletimizin gururunu ve sevincini zirveye taşıyan A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, karşılaşmayı izlediği tribünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarına ve Milli Takım'ın fotoğrafına paylaşımında yer verdi.

Kaynak: AA

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