CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal'e katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yerli sosyal medya platformu NSosyal'deki ilk paylaşımında, "NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız" ifadelerini kullandı.