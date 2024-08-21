Emine Şenyar, Adalet Nöbeti\'ni TBMM\'ye taşıdı

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(ANKARA)- Sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği Adalet Nöbeti'ni TBMM'ye taşıyan Emine Şenyar, eylemine ikinci günde devam etti. Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Bizim Numan Kurtulmuş'tan talebimiz anneyi Cumhurbaşkanı ile görüştürsün" dedi. Şenyaşar ailesi, sonuç alıncaya kadar eylemlerini 24 saat boyunca TBMM'de sürdüreceklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından gerçekleşen saldırıda eşi ve iki oğlunu yitiren, bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar, sürdürdüğü Adalet Nöbeti eylemini TBMM'ye taşıdı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve anne Emine Şenyaşar, dün TBMM Şeref kapısı önünde, "Şenyaşar ailesi için adalet, herkes için adalet" yazılı bir pankart açmıştı.

"Kurtulmuştan talebimiz anneyi Cumhurbaşkanı ile görüştürsün"

Şenyaşar ailesi, eyleminin ikinci gününde, TBMM Şeref Kapısı'nın önünde ellerinde "adalet" yazılı dövizle nöbet tuttu. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Altı yıldan fazladır bir anne Türkiye Cumhuriyeti'nden adalet istiyor. Annenin eşi ve iki evladı hastahanede katledildi. Bu katliamı yapan kişi katliamı yaptıktan sonra elini kolunu sallayarak hastaneden çıkıyor. Bu annenin bir oğlu da 6 yıldır hapishanede... Daha önce defalarca Adalet Bakanı'yla görüştük. Görüştüğümüz herkes annenin haklı olduğunu kabul etti ama adaleti sağlamak konusunda hem devlet yetkilileri hem de Adalet Bakanlığı yetkilileri aciz kaldı. Olayın araştırılması için Meclis'e araştırma önergesi verdik ama AKP oylarıyla reddedildi. Altı yıldır devam eden göstermelik yargılama var. Meclis'in sorumluluk alıp bu konuyu araştırmasını istiyoruz.

Dün Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi yaptık. Numan Kurtulmuş bu eylemin yerinin Meclis olmadığını söyledi. Yüce Meclis'in sorumluluk alıp bu anne üzerinde devam eden zulmün son bulması için gerekli adımı atmasını istiyoruz. İlk olay meydana geldiğinde Cumhurbaşkanı miting meydanlarında ailemiz aleyhinde açıklamalar yaptı ve bu açıklamalar yargıyı etkiledi. Bizim Numan Kurtulmuş'tan talebimiz anneyi Cumhurbaşkanı ile görüştürsün. Olayın tanığı eski Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin anneye eşlik etsin Cumhurbaşkanı'yla görüşsün... Bu konuda gerekli çalışmayı yapacaklarına söz verdiler."

Geceyi annesiyle beraber Meclis'te geçirdiklerini söyleyen Ferit Şenyaşar, taleplerinin cevapsız kalması durumunda eyleme devam edeceklerini söyledi.