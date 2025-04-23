Emirdağ ilçesinde nüfusmatik cihazının tanıtımını mizahi bir biçimde tiyatro gösterisi olarak sundu.
Kaymakamlık ilçe Nüfus Müdürlüğü ile Aziziye İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.
Nüfusmatik etrafında skeç oynayan öğrenciler büyük alkış aldı.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Nüfusmatik Tanıtımı Tiyatro ile Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?