Emıtt'te Başkan Karaca'dan Fethiye Mesajı: Yangın Mevzuatının Süresi Uzatılmalı, Ülkeyi Ciddi Zarara Sokabilir

(İSTANBUL) - EMITT kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, rezervasyonlardaki artışa dikkat çekerek 2026 yılı için umutlu olduklarını söyledi. Yangın mevzuatı konusunda sıkıntılar olduğunu belirten Karaca, "Bazı oteller, hatta yüzde 50-60 oranında otel kapanmayla karşı karşıya. 31 Mayıs'a kadar uzatılan bir yangın mevzuatı var. Bakanlık bunu uzatmadığı takdirde ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak ülke. Çünkü bunu 31 Mayıs'a kadar yetiştirme şansları yok otellerin. 31 Mayıs'a kadar yetiştirse de bu belgeyi alma şansları yok" dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT kapsamında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'nin turizm vizyonunu sektör temsilcileriyle paylaştı. 2024 ve 2025 yıllarında hedeflerini tutturan Fethiye'nin 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptığını belirten Karaca, artan rezervasyon taleplerine karşın yangın mevzuatı nedeniyle birçok otelin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Karaca, Fethiye'nin yalnızca deniz, kum ve güneşle değil; spor, gastronomi ve sağlık turizmiyle de öne çıkan bir merkez olduğunu ifade etti.

"Hedefimize ulaştık, 2026 için umutluyuz"

Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen Fethiye'nin hedeflerini yakaladığını belirten Karaca, "Girdilerin çok artmasından dolayı biraz tedirginliğimiz vardı ama çok şükür 2024'te yüzde 13'lük bir artış, 2025 yılında da üzerine artı 2 koyarak birçok bölge ekside kapatmasına rağmen biz hedefimize ulaştık. 2026 yılı için de çok umutluyum. Çünkü bugün yapmış olduğumuz birçok acente yetkilisiyle burada rezervasyonların çok çok iyi olduğunu ve 2026 yılının 2025'ten daha iyi olacağını ifade ettiler" dedi.

Hayat pahalılığına ve maliyetlere dikkat çekerek, Fethiye'nin cazibesini koruduğunu söyleyen Karaca, "Hayat pahalılığı çok fazla. Fakat Fethiye'yi farklı turizm destinasyonları, kültürel yapısı, doğal güzellikleri ve insan yapısı çekici hale getiriyor. Dünyanın birçok yerinde turizm fuarlarına katılıyorum. Artık yükselen bir trend haline geldi Fethiye" ifadelerini kullandı.

Rezervasyonlar güçlü, altyapı sorunu yok

Mevcut rezervasyon durumuna ilişkin değerlendirmesinde Karaca, "Şu an itibarıyla bütün otellere rezervasyonlar çok çok iyi bir durumda. Fethiyem adına konuşuyorum. Hiçbir altyapı sorunu olmayan, herkesin rahatlıkla gelip güzel duygularla ayrılabileceği çok güzel bir turizm merkezi Fethiye. Her bütçeden insanın rahatlıkla tatil yapabileceği çok özel yerlerden bir tanesi. Sadece 81 vilayetimizden değil yurt dışındaki misafirlerimizi de Fethiye'ye bekliyoruz. İddia ediyorum hepsi çok güzel duygularla, güzel anılar biriktirip Fethiye'den güzel şehirden ayrılacaklar" şeklinde konuştu.

Yangın mevzuatı uyarısı: "Süre uzatılmalı"

Yangın mevzuatına ilişkin yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Karaca, bazı tesislerin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. "Yangın mevzuatıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bazı oteller, hatta yüzde 50-60 oranında otel kapanmayla karşı karşıya. 31 Mayıs'a kadar uzatılan bir yangın mevzuatı var. Bakanlık bunu uzatmadığı takdirde ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak ülke. Çünkü bunu 31 Mayıs'a kadar yetiştirme şansları yok otellerin. 31 Mayıs'a kadar yetiştirse de bu belgeyi alma şansları yok" dedi.

Karaca, "İvedi bir şekilde bakanlığın bir çalışma yapıp bunu Kasım Aralık'a ertelemesi gerekiyor ki o süre içerisinde bazı otellerimiz bu eksikleri giderebilsinler" önerisini dile getirdi.

"Böyle kalabalık Londra Fuarı'nda dahi yoktu"

EMITT Fuarı'ndaki katılıma da değinen Karaca, "Çok yoğun bir katılım var. İlk defa böyle yoğun bir katılımla karşı karşıya kalıyoruz. Yıllardır EMITT Fuarı'na geliyorum ve yurt dışındaki fuarlara da katılıyorum. Böyle kalabalık Londra Fuarı'nda dahi yoktu. 3 Kasım'da Londra'daydım. İlk defa müthiş bir kalabalıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Karaca, Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu ilgiye yönelik projeleri olduğunu, önümüzdeki süreçte hayata geçirileceğini kaydetti.

Fethiye spor turizmiyle de ön planda

Fethiye'nin turizm çeşitliliğine vurgu yapan Karaca, "Fethiye sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Spor turizmiyle de çok ön planda. Türkiye'nin en büyük hava festivalini biz yapıyoruz. Gastronomi ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sağlık turizminde de artık ön plana çıkmaya başladı Fethiye. Yurt dışından ciddi anlamda sağlık turizmine katkı sunuyor" dedi.

Yerel yönetim olarak eksiklerin farkında olduklarını belirten Karaca, merkezi yönetimle uyumlu çalıştıklarını söyledi. "Temel eksikleri biliyoruz. Başta Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız olmak üzere merkezi hükümet yetkilileriyle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ülkenin eksiklerini tamamlamak için bütün mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.

"Dünyada ilk ikiye girecek büyüklükte etkinlik yapıyoruz"

Fethiye'nin spor organizasyonlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Karaca, "Belediye olarak zaten biz bunu yapıyoruz. 60 ülkeden bin 200 sporcu getiriyoruz. Orada dünya şampiyonları olmak üzere başta kendim de her yıl 3 defa uçuyorum. Yerel işletmeciler de farklı aktiviteler yapıyorlar. Yaptığımız bu etkinlik dünyada ilk ikiye girebilecek büyüklükte bir etkinlik" dedi.