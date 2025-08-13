Emlak Sektöründe 'e' Tabelası Dönemi - Son Dakika
Emlak Sektöründe 'e' Tabelası Dönemi

Emlak Sektöründe 'e' Tabelası Dönemi
13.08.2025 12:13
TEDB, 50 bin emlak ofisine 'e' tabelası dağıtarak sektörde kurumsallığı artırmayı hedefliyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sektörün kurumsallaşması için yetkili emlak ofislerine "e" harfi tabelası asmaya başladıklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz." dedi.

Akçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde kurumsallığı artırmak amacıyla yetkili emlak ofislerinde "e" harfinin yer aldığı tabelanın kullanılması kararını aldıklarını anımsattı.

Tabelayı, diğer sektörlerle karıştırılmaması için yeniden tasarladıklarını anlatan Akçam, "Bu çalışmayı, sektöre olan güveni artırmak için yaptık. Bugün itibarıyla yetkili emlak ofislerinde 'e' tabelamızı asmaya başladık. Tabelada ayrıca barkod da olacak. Müşterilerimiz bu barkodu okuttuğunda, işletmenin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek." diye konuştu.

Akçam, Ankara'da başlayan uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını bildirerek, "Önümüzdeki günlerde tüm illerdeki emlak danışmanlarımız da bunu kullanacak. Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz." dedi.

"Ticaret Bakanlığı olumlu görüş verdi"

Emlak danışmanlığının 150 bin kişilik bir sektör olduğunu belirten Akçam, "e" tabelalarının sektör için güvenin simgesi olacağını söyledi.

Akçam, vatandaşların, tabelayı gördüğünde orada sorumlu emlak danışmanının çalıştığını kabul ederek işlemini sürdüreceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm Emlak Danışmanları Birliğine üye olan meslektaşlarımız bize başvurduklarında, tabelayı onlara götüreceğiz ve asmalarına yardımcı olacağız. Şu anda herhangi bir ücret ödemelerine gerek yok. Biz taleplere göre dağılımı yapacağız."

Ticaret Bakanlığının da uygulamayla ilgili olumlu görüş verdiğini aktaran Akçam, "Sanıyorum yakın zamanda Bakanlığımız bu konuda zorunluluk getirecek. Türkiye genelinde bunu zorunlu hale getirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, ankara, Güncel, Emlak, Son Dakika

