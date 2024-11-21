Emlakçı Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Emlakçı Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı

Emlakçı Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı

Başakşehir'de bir emlakçı, yeni konut projelerinden daire sahibi yapma vaadiyle bir kişiyi dolandırdı. 250 bin lira nakit parayı alıp, 2 milyon lira değerindeki evin tapusunu üzerine geçiren emlakçı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

21.11.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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BAŞAKŞEHİR'de bir emlakçı yeni konut projelerinden daire sahibi yapma vaadiyle bir kişiyi dolandırdı. Müşterisinin 250 bin lira nakit parasını alan ve 2 milyon lira değerinde ev tapusunu da üzerine geçiren emlakçı şikayet üzerine gözaltına alındı.Poliste daha önceden 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran mağdur M.I.(52), 2021 yılında tanıştığı ve dost olduğu bir emlakçı tarafından dolandırıldığını söyleyerek polisten yardım istedi. Mağdur M.I., emlakçının kendisini yeni yapılacak konut projelerinden uygun fiyata daireler alabileceğini bu dairelerden çok kar edeceğini söyleyerek kandırdığını anlattı. Emlakçıya inandığını anlatan M.I. "Ona 250 bin lira nakit para verdim. Ardından 2 milyon lira değerindeki sahip olduğum evin tapusunu onun üzerine yaptım. Ancak daha sonra beni oyalamaya başladı. Yeni daireler hiç gelmedi." dediği öğrenildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, emlakçı H.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emlakçı Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika

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