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İntihar eden emlakçının eşi, kayınpederi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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İntihar eden emlakçının eşi, kayınpederi tarafından öldürüldü

Ankara'da, emlakçı Yusuf Demir'in intihar etmesinin ardından eşi Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Tartışma sonucu yaşanan olayda Derya Demir'in hayatını kaybettiği belirtildi. Satılmış Demir, daha önce de çeşitli suçlardan kaydı bulunan bir kişi olarak gözaltına alındı.

İntihar eden emlakçının eşi, kayınpederi tarafından öldürüldü
28.12.2023 - 17:54,
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İntihar eden emlakçının eşi, kayınpederi tarafından öldürüldü

ANKARA'da, 1 hafta önce yaşamına son veren emlakçı Yusuf Demir'in (46) eşi Derya Demir (42), kayınpederi Satılmış Demir (65) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Demir'in gelinini, oğulunun ölümüyle ilgili çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Derya Demir ile kayınpederi Satılmış Demir arasında evde tartışma çıktı. Satılmış Demir, tartışma sırasında Derya Demir'e tabancayla ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Derya Demir'in, başına ve sırtına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Demir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Satılmış Demir'in, 'Taksirle yaralama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenildi. Derya Demir'in eşi emlakçı Yusuf Demir, 1 hafta önce ofisinde etrafa tüfekle ateş ettikten sonra kapıyı kilitleyip, yaşamına son vermişti. Satılmış Demir'in, oğlunun ölümüyle ilgili çıkan tartışma sonucu gelinini öldürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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