Emniyet ekipleri KPSS\'ye giren gençlerin sınavlara ulaşımına destek sağladı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarına katılan gençlerin sınavlarına zamanında ve güvenli şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerin destek olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sınavlarına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için ekiplerimiz destek oldu. Çünkü biliyoruz ki her bir sınav yıllarca süren hazırlığın, verilen emeğin ve gösterilen fedakarlığın karşılığıdır. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.