Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Kadın Helikopter Pilotu Vatandaşların Huzur ve Güvenliği İçin Görev Yapıyor - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Kadın Helikopter Pilotu Vatandaşların Huzur ve Güvenliği İçin Görev Yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın helikopter pilotu komiser Ebru Melek Kof, trafikten kaçakçılığa, terörle mücadeleden toplumsal olaylara kadar birçok alanda etkin görev üstleniyor. Gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopterde görev yapan Kof, kent asayişinin adeta havadaki gözü oluyor. Helikopter pilotluğunun çocukluk hayali olduğunu belirten Kof, meslektaşlarına ve hemcinslerine örnek olmanın gururunu yaşıyor.

16.07.2024 12:03
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Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın helikopter pilotu komiser Ebru Melek Kof, vatandaşların huzur ve güvenliği için gökyüzünde gece gündüz demeden görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde "kanat" adı verilen helikopter pilotlarından Kof, trafikten kaçakçılığa, terörle mücadeleden toplumsal olaylara kadar birçok alanda etkin görev üstleniyor.

Geçici bir süreliğine Kayseri'ye konuşlandırılan, gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopterde görev yapan komiser Ebru Melek Kof, kent asayişinin adeta havadaki gözü oluyor.

Asayiş denetimi için havalanacak helikopterdeki hazırlık aşamaları Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenen Kof, meslektaşlarına gökyüzünden yardım edebilmenin gururunu yaşıyor.

Helikopter pilotluğunun çocukluk hayali olduğunu anlatan komiser Ebru Melek Kof, AA muhabirine, meslektaşlarına ve hemcinslerine örnek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Polisin asli görevinin vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Kof, mesai mefhumu gözetmeden ekip arkadaşlarıyla 7 gün 24 saat göreve hazır beklediklerini dile getirdi.

Meslektaşlarının havadaki gözü

Melek Kof, asayiş, terörle mücadele, özel harekat ve toplumsal olaylar gibi birçok konuda görev yaptıklarını ifade ederek, karada görev yapan bütün meslektaşlarının havadaki gözü olduklarına dikkati çekti.

Uçuş yaptıkları helikopterin birçok teknolojik donanıma sahip olduğunu aktaran komiser Kof, şunları kaydetti:

"Biz 81 ile de gitmeye her an hazırız. Şu an Kayseri'de ihtiyaç duyulduğu için talebe binaen buraya geldik. Burada ildeki müdürlerimizin talebiyle asayiş, terör, narkotik olsun diğer birimlerin talebine istinaden bir olay olması durumunda onlara olay mahalline gidip gökyüzünden de görüntü aktarımı ya da suçlulara daha kolay ulaşması için yardımcı oluyoruz. Saat gözetmeksizin ne zaman ihtiyaç olduğunda her an hazır bekliyoruz ve o anda reaksiyon gösterip havada olmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız ildeki asayişin sağlandığından kendilerini huzurlu hissedecekleri bir pozisyonda olsunlar diye gece gündüz ne zaman talep olursa havalanıyoruz."

Ebru Melek Kof, görev yaptığı kentlerde vatandaşların huzuru için karadaki meslektaşlarıyla koordineli şekilde çalıştıklarını anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu ifade eden Kof, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir.' Atamızın göklere çıkardığı bu istikbali sürdürmek için bu görevi yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Kadın Helikopter Pilotu Vatandaşların Huzur ve Güvenliği İçin Görev Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Görev Yapan Kadın Helikopter Pilotu Vatandaşların Huzur ve Güvenliği İçin Görev Yapıyor - Son Dakika
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