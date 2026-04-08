Emniyet Kemeri Hayat Kurtarıyor

Erzurum'da polis ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde "emniyet kemeri dadaşa çok yakışır" mottosuyla simülasyon aracıyla vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlar, kaza yapmayı ve araçla takla atmanın kendilerini nasıl etkilediğini uygulamalı olarak deneyimledi, polis de emniyet kemerinin önemini anlattı.

Etkinliğe katılan Vali Aydın Baruş, gazetecilere, atıl haldeki aracın İl Emniyet Müdürlüğünün çalışması ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla simülasyon aracına dönüştürüldüğünü söyledi.

Emniyet kemeri kullanımının önemi ve toplumsal farkındalık için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Baruş, "Emniyet kemeri kullanımı, araç sürüşü sırasında rahatsız edecek bir şey değil, alışkanlık haline getirsek, araca binince elimiz otomatik olarak kemere gider." dedi.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 5 bin kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan ceza kesildi

Baruş, polislerin vatandaşlar için sürekli sahada olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Kural ihlallerinde ceza uygulamak istemiyoruz, amacımız da bu değil. Kurallara uymayanlara, canını ve araçtaki yolcuların canını tehlikeye atan sürücüler hakkında gereğini yapmamız lazım. Yılbaşından beri yoğun denetimlerimiz devam ediyor, bugüne kadar emniyet kemeri takılmadığından yaklaşık 5 bin ceza kesildi. Sürücülerimiz ve yolcularımız bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiyor. Araştırmalar emniyet kemeri kullanımı halinde ölümcül yaralanmalarda yüzde 60, ölü sayısında da yüzde 45 azalma olduğunu gösteriyor. Emniyet kemeri kullanımına mutlaka dikkat edelim. Erzurumlu hemşehrilerimiz, emniyet kemerini kullanmamak açık şekilde ölüme davet ve meydan okumaktır. Bunu yapamayız, hakkımız da yok, lütfen bunu alışkanlık haline getirelim."

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da trafikteki can kaybını sıfıra indirmek için çabaladıklarını dile getirdi.

Ekibiyle tüm imkanlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarına dikkati çeken Karaburun, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini daha etkin şekilde sağlamak için farkındalık çalışması yapıyoruz. Çok yavaş hızda bile aracın takla atmasının içeridekileri ne kadar zor durumda bıraktığını vatandaşlarımıza deneyimleyerek kemerin gerçek anlamda hayata bağladığını ve hayati bir alışkanlık olduğunu gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Emniyet kemeri hayat kurtarır, deneyimleyip gördük"

Aracı deneyimleyenlerden Vahap Dikbaş ise "Emniyet kemeri hayat kurtarır, deneyimleyip gördük. Emniyet kemeri kullanmadığımız zamanlar da oluyordu. Herkese emniyet kemerini takmalarını tavsiye ederim. Kaza anında camdan çıkabiliriz, bunun önlemi emniyet kemeridir." dedi.

Çağlar Aydın, "Emniyet kemerinin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum, kaza anında bu kadar işe yarayacağını düşünmezdim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Baruş, trafikte durdurup sohbet ettiği sürücülere "Emniyet kemeri dadaşa çok yakışır" yazılı emniyet kemeri aparatı hediye etti.