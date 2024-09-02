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Emrah Aguş'un yönetmenliğini yaptığı "Baba Beni Güldürsene" filminin çekimleri tamamlandı.

Başrollerinde Ahmet Kürşat Öçalan ve Aylin Akpınar'ın yer aldığı, senaryosunu Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı aile komedi filmi, kurgu ve montaj sürecine girdi.

Filmde, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı'nın yanı sıra çocuk yıldızlar Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı ve Ela Şafak da rol aldı.

Sinemaseverlerle 8 Kasım'da buluşacak filmin konusu kısaca şöyle:

"Murat ve kızı Ayşenaz, birbirini ne kadar çok sevse de birlikte eğlenmekte zorlanır. Okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen Ayşenaz, yaşıtlarıyla anlaşmakta zorlanırken babasıyla da keyifli vakit geçiremez. Kızının kendisini sıkıcı bulduğunu öğrenen Murat, eğlenceli ve komik biri olmaya çalışırken bocalar. İkilinin yaşadığı zorlu ve tehlikeli macera, birbirlerini daha iyi tanımalarına aracılık eder. Bu maceraya eşlik eden Gizem Avcıları adlı çocuk ekibi, Ayşenaz'a arkadaşlığın ve farklılıkların keyifli taraflarını gösterecektir."