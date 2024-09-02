Emrah Aguş'un yönetmenliğini yaptığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emrah Aguş'un yönetmenliğini yaptığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin çekimleri tamamlandı

Emrah Aguş\'un yönetmenliğini yaptığı \'Baba Beni Güldürsene\' filminin çekimleri tamamlandı

Başrollerinde Ahmet Kürşat Öçalan ve Aylin Akpınar'ın yer aldığı, senaryosunu Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı aile komedi filmi, kurgu ve montaj sürecine girdi. Filmde, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı'nın yanı sıra çocuk yıldızlar Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı ve Ela Şafak da rol aldı. Sinemaseverlerle 8 Kasım'da buluşacak filmin konusu kısaca şöyle: 'Murat ve kızı Ayşenaz, birbirini ne kadar çok sevse de birlikte eğlenmekte zorlanır. Okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen Ayşenaz, yaşıtlarıyla anlaşmakta zorlanırken babasıyla da keyifli vakit geçiremez. Kızının kendisini sıkıcı bulduğunu öğrenen Murat, eğlenceli ve komik biri olmaya çalışırken bocalar. İkilinin yaşadığı zorlu ve tehlikeli macera, birbirlerini daha iyi tanımalarına aracılık eder. Bu maceraya eşlik eden Gizem Avcıları adlı çocuk ekibi, Ayşenaz'a arkadaşlığın ve farklılıkların keyifli taraflarını gösterecektir.'

02.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrah Aguş'un yönetmenliğini yaptığı "Baba Beni Güldürsene" filminin çekimleri tamamlandı.

Başrollerinde Ahmet Kürşat Öçalan ve Aylin Akpınar'ın yer aldığı, senaryosunu Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı aile komedi filmi, kurgu ve montaj sürecine girdi.

Filmde, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı'nın yanı sıra çocuk yıldızlar Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı ve Ela Şafak da rol aldı.

Sinemaseverlerle 8 Kasım'da buluşacak filmin konusu kısaca şöyle:

"Murat ve kızı Ayşenaz, birbirini ne kadar çok sevse de birlikte eğlenmekte zorlanır. Okulda sosyal sorunlar yaşayan ve ötekileştirilen Ayşenaz, yaşıtlarıyla anlaşmakta zorlanırken babasıyla da keyifli vakit geçiremez. Kızının kendisini sıkıcı bulduğunu öğrenen Murat, eğlenceli ve komik biri olmaya çalışırken bocalar. İkilinin yaşadığı zorlu ve tehlikeli macera, birbirlerini daha iyi tanımalarına aracılık eder. Bu maceraya eşlik eden Gizem Avcıları adlı çocuk ekibi, Ayşenaz'a arkadaşlığın ve farklılıkların keyifli taraflarını gösterecektir."

Kaynak: AA

Levent Özdilek, Merve Sevi, Kaan Alp, Çocuk, Emrah, Baba, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emrah Aguş'un yönetmenliğini yaptığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:20:14. #1.11#
SON DAKİKA: Emrah Aguş'un yönetmenliğini yaptığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement