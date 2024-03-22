Emrah Yücel\'in \'Bir Okunmayan Mesajınız Var\' sergisi sanatseverlerle buluştu

Yazı ressamı ve kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel'in yeni çalışmalarının yer aldığı "Bir Okunmayan Mesajınız Var" sergisi, DG Art Gallery & Projects'te sanatseverlerle buluştu.
Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergide, 29 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yücel, sergideki çalışmalardan ikisini geçen yıl, geri kalanını bu yıl içinde yaptığını belirterek, "Alışılagelinen değerleri tekrar hatırlatmayı amaç edindiğimiz bir sergi. Bu sergide sevgi, barış ve birlikte var olma ihtiyacımızı, özellikle son dönemde ihtiyacımız olan bu değerler üzerine ilahi metinlerdeki hikayeleri resmetmeyi önceliyoruz." dedi.
Yücel, eserlerinde genellikle dairesel formda çalıştığına değinerek, "Orta Doğu coğrafyasında yaşamış insanlar olarak, medeniyeti de Batıya öğretmişiz. Tarihin başlangıç noktası olan bu yerde maalesef tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Bize bugün medeniyeti, barışı, sevgiyi öğrettiğini iddia eden medeniyetler maalesef ki barışı da sevgiyi de hoşgörüyü de birlikte yaşama duygusunu da bizden öğrenmiş. Maalesef bizim hissemize tarihin tekerrür etme kavramı düşmüş. Yine savaşlar. birbirine tahammül edememe, ayrışma gibi şeyler hissesine düşmüş Orta Doğu insanının. Bu dönme halinden oluşmuş bir çember formu, eserlerin genellikle bir çoğunu kaplıyor." diye konuştu.
"Ayetlerden, hadislerden öyle gizemli mesajlar iletiyor bize"
Küratör Öztürk ise Emrah Yücel'in yazı ressamı olduğunun altını çizerek, "Ressam değil, yazılarla, harflerle kendini ifade eden, o harfleri biçim ve formlar içine gizleyen ve parlak renkleriyle kendi ruh halini eserlerine yansıtan bir sanatçı. Ayetlerden, hadislerden öyle gizemli mesajlar iletiyor bize." değerlendirmesinde bulundu.
Sergiden önce Yücel'in eserlerini atölyede bizzat görme fırsatı bulduğunu kaydeden Öztürk, "Harflerle, bize verilen o harflerin, kelimelerin içindeki mesajların renklerle ve biçimlerle bize hissettirdiği duyguları o kadar iyi yaşadım ki atölyesinde, Emrah Yücel'in eserlerinin özellikle 11 ayın sultanı Ramazan ayında mutlaka burada olması gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
Emrah Yücel'in "Hilye-i Şerif", "Kuşatma", "Yusuf'un Kuyusu" ve "Kalanlara Ninni" adlı eserlerinin de görülebileceği sergi, 5 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
Son Dakika › Güncel › Emrah Yücel'in 'Bir Okunmayan Mesajınız Var' sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.150,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KYK Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu. Vali Yavuz, öğrencilerle birlikte iftar yemeği yedi ve öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyerek tavsiyelerde bulundu. İftarın ardından yurt yetkilileriyle yapılan toplantıda çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek ulaşım hizmetlerini geliştirdiklerini ve otobüs filosunu genişlettiklerini açıkladı.
Düzce'de down sendromlu çocuklar Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, hem merkezi tanıdı hem de gönüllerince eğlendi. Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara diş temizliği ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Selçuk Aslan da etkinliğe katılarak destek verdi ve down sendromlu çocuklarla dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaptı.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Yeşil Düzce Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte özel çocuklarla bir araya geldi.
Adana'da bir kişi, tamirdeki lüks otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip çiğ köfteci ve markete daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çiğ köfteci ve market sahipleri hasarlarının giderilmesini istedi. Kaza sonucunda kimse yaralanmazken, sürücü uykulu olduğunu söyledi.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,1530 lira, satış fiyatı ise 32,1550 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,8580 lira, satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,8970 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8150 lira idi.
Sizin düşünceleriniz neler ?