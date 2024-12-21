Emre Yazgan İçin Taziye Mesajları - Son Dakika
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Emre Yazgan İçin Taziye Mesajları

Trabzon Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, çığ felaketinde hayatını kaybeden Emre Yazgan için taziye mesajı yayınladı.

21.12.2024 18:19
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon spor Kulübünce Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımlandı.

Vali Aziz Yıldırım, yayımladığı mesajda, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi olayında Judo Milli Takımı'mızdan değerli sporcumuz, hemşehrimiz Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim olayda hayatını kaybeden sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hemşehrilerimize ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyor, milli takımımızın diğer sporcularına ve teknik ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şunları kaydetti:

"Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç milli sporcumuz, Trabzonlu hemşehrimiz Emre Yazgan'ın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli gururumuz olan Emre'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyor, yaralı sporcularımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Trabzonspor Kulübü de Yazgan için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Politika, Erzurum, Güncel, Spor, Son Dakika

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