En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 2026 yılı için en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi.

YÜZDE 18,48 ORANINDA ZAM

Düzenleme hayata geçtiğinde, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılmış olacak. Artış, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.

TEKLİFİN YOL HARİTASI BELLİ

Artış için izlenecek süreç şöyle işleyecek: Kanun teklifi önce TBMM'ye sunulacak, ardından komisyonda görüşülecek. Daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek teklif, burada oylanacak. Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Maaşların yatma süresine kadar kanunun onaylanması yetişmezse, fark olarak belirlenen tarihte 3 bin 119 lira hesaplara yansıyacak.

KANUN TEKLİFİ 13 MADDEDEN OLUŞUYOR

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "En düşük emeklilerimize vereceğimiz maaşın da yer aldığı toplam 13 maddeden oluşan sosyal ve ekonomi politikalarının desteklenmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi Meclis Başkanımıza teslim ettik. 2026 yılı itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yüzde 12,19 oranında, memur emekli aylıkları ise yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Taban aylık katsayısına da taban aylıklar artacak. Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin lira olarak uygulanacaktır" dedi.

4,9 MİLYON EMEKLİ ETKİLENECEK

Güler yaptığı açıklamada "16 bin 881 lira olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin kişiydi. 20 bin liraya artınca bu rakamdan yararlanacak olan emekli sayısı 4,9 milyon kişiye çıkmaktadır. Bütçeden 69,5 milyar lira aktaracağız. Enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden, bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık" ifadesini kullandı.