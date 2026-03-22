Enbar'da Haşdi Şabi Karargahına İki Hava Saldırısı

22.03.2026 19:57
Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına iki hava saldırısı düzenlendi, can kaybı yok.

Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına bugün ikinci defa hava saldırısı düzenlendi.

Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Ahmet Nasrullah, yayınladığı yazılı açıklamada, Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi 13 Tugay Komutanlığının son 24 saatte 2 kez hava saldırısına uğradığını belirtti.

Karargaha sabah 04: 00 ve akşam 17: 00 saatlerinde iki hava saldırısı düzenlendiğini aktaran Nasrullah, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını sadece maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA

