Endometriozis: Kadınların 1'inde Görülüyor

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Doç. Dr. Ayşegül Bestel, halk arasında "çikolata kisti" olarak bilinen endometriozisin, Türkiye'de ve dünyada her 10 kadından 1'inde görüldüğünü söyledi.

Bestel, Endometriozis Farkındalık Ayı kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, endometriozisin, normalde rahim iç duvarını döşeyen ve her ay adetle dökülen dokunun rahim dışında tüpler, yumurtalıklar veya karın zarı gibi farklı organlarda yerleşmesiyle ortaya çıktığını ifade etti.

Hastalığın en belirgin bulguları arasında, çok şiddetli adet sancıları, cinsel ilişki sırasında ağrı, kronik kasık ağrısı, büyük tuvalet sırasında veya idrar yaparken ağrı ve gebe kalmakta zorlanmanın yer aldığını belirten Bestel, endometriozis ağrısının sıradan adet sancısından farklı olduğunu aktardı.

Bestel, ağrının "hayatı durduran" nitelikte olduğunu, çoğu zaman ağrı kesicilere yanıt vermediğini dile getirdi.

Ağrının günlük yaşamı aksatacak düzeye ulaşmasının normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bestel, kişinin okula ya da işe gidemeyecek duruma gelmesi, ağrıya bağlı kusma ya da baygınlık hissi yaşamasının önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi.

"Toplumda yaygın olan 'evlenince ya da hamile kalınca geçer' inanışı doğru değil"

Bestel, ağrı kesicilerin etkisiz kalması, korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması ya da ağrının sadece adet dönemine bağlı kalmayıp tüm aya yayılması durumlarında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirterek, toplumda "adet sancısı normaldir" algısının tanı sürecini geciktirdiğini kaydetti.

Kadınların çoğu zaman ağrıyı normalleştirdiğini aktaran Bestel, dünya genelinde doğru tanıya ulaşmanın ortalama 7 ila 10 yıl sürebildiğini aktardı.

Bestel, "Halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozis Türkiye'de ve dünyada her 10 kadından 1'inde görülüyor. Milyonlarca kadını etkileyen endometriozis, sanılandan çok daha yaygın bir hastalıktır. Toplumda yaygın olan 'evlenince ya da hamile kalınca geçer' inanışı doğru değil. Hamilelikte hormonlar ağrıyı baskılayabilir ancak hastalık tamamen ortadan kalkmaz." diye konuştu.

Endometriozisin kronik bir hastalık olduğunu, şeker hastalığı veya tansiyon gibi uzun vadeli yönetim gerektirdiğini belirten Bestel, hastalığın menopozla gerileyebileceğini ancak tamamen yok olduğunun her zaman söylenemeyeceğini ifade etti.

"Endometriozis tedavisi kişiye özel planlanıyor"

Doç. Dr. Bestel, tedavide temel amacın hastalığı tamamen ortadan kaldırmak değil, hastanın yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, "Endometriozis tedavisi kişiye özel planlanıyor. Hormon içeren ilaçlar, hormonlu spiraller, doğum kontrol hapları veya baskılayıcı iğneler kullanılabiliyor. Ayrıca medikal tedaviye yanıt vermeyen veya büyük kistlerin varlığında ise kapalı ameliyat yöntemine başvurulabiliyor. Bunun yanı sıra beslenme düzeni, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerini de tedaviye destek sağlıyor." diye konuştu.

Endometriozisin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal etkiler de oluşturduğunu dile getiren Bestel, hastalığın yorgunluk, depresyon, sosyal hayattan uzaklaşma ve iş gücü kaybına yol açabildiğini, kadınların hem özel hayatını hem de kariyerini etkileyebildiğini kaydetti.

Bestel, ağrı yönetiminde tıbbi tedavinin yanı sıra anti-inflamatuar beslenme, düzenli egzersiz, sıcak uygulamalar ve stres yönetiminin önemli rol oynadığını, hastalığın bazı durumlarda kısırlığa neden olabileceğini ancak anne olmaya engel olmadığını vurguladı.

Toplumda farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu dile getiren Bestel, genç kızlara adet döneminin doğal bir süreç olduğunun, ancak aşırı ağrının bir hastalık belirtisi olabileceğinin anlatılması gerektiğini belirtti.

Bestel, uzun yıllardır yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla kadınlara ulaşmaya devam ettiklerini, konuşarak ve doğru bilinen yanlışları düzelterek, farkındalık oluşturulabileceğini dile getirdi.

Doğru tedavi ve yaşam tarzı yönetimiyle ağrının kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Bestel, ağrısız bir hayatın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.